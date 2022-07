Szalai Anna;

Újpest;

2022-07-26 07:00:00

Újpest előző előző, kormánypárti vezetésének uniós bérházprojektében 29 helyett csak két ingatlanba költözhetnek a rászoruló bérlők

A társasházat mintha eleve nem szociális bérháznak építették volna.

Meglepő eredményre jutott a Pénzügyminisztérium az újpesti komplex városrehabilitációs program keretében felépült 29 lakásos bérház ügyében. Hosszú évek után rájöttek, hogy a 2 milliárd forintos uniós támogatásból felhúzott épületben mindössze két lakás adható bérbe szociális alapon. A pályázati felhívásban ugyanis az szerepel: „tilos az akcióterületről kiköltözők integrált lakókörnyezetben történő összeköltöztetése”, lévén nem kívánatos „az alacsony státuszú népesség koncentrálódása”.

Furcsa módon ez a passzus 2016-ban, amikor az előző, fideszes városvezetés beadta a pályázatát a Versenyképes Közép-Magyarország (VEKOP) uniós programra, illetve két év múlva, amikor aláírták a támogatási szerződést, nem tűnt fel senkinek. Újpest önkormányzata meg is kapta a kért 2 milliárd forintos támogatást, amelybe a Berda utca krízistömb elbontása mellett, több más mellett egy új park kialakítása és az új Károlyi István utcai bérház felépítése is szerepelt. A pályázati felhívás és a támogatási szerződés közötti ellentmondás azonban csak most tűnt fel a Pénzügyminisztérium alá tartozó, uniós programokat felügyelő Irányító Hatóságnak. Így most arról értesítették Újpest immáron ellenzéki vezetésű önkormányzatát, hogy a támogatási összegből kevesebb hívható le a bérlakásokra.

– A kerületet nem éri veszteség, a hatályos szabályok szerint az elnyert uniós forrás felhasználható más projektelem önrészeként is – válaszolta a Népszava kérdésére a IV. kerületi önkormányzat. Az ingatlan használatbavételi engedélyét egyébként a napokban kapta meg Újpest, most arra várnak, hogy jogerőre emelkedjen. A szociális körből kieső 27 lakás bérbeadására koncepciót dolgoznak ki, amelyről elkészülte után tájékoztatják majd a kerületieket. Azt viszont leszögezték, hogy egyetlen lakást sem akarnak értékesíteni, valamennyi önkormányzati tulajdonban marad. Azt pedig külön kiemelték, hogy minden érintett családról gondoskodnak. A Népszava információi szerint

A korábban általuk bérelt otthonokba ugyanis közben beköltöztették a felszámolt krízistömb lakóit. Az elbontott házakban élő családokat, mintegy félszáz embert „szétszórták” egész Újpesten.

Az Irányító Hatóság állásfoglalása után még bizonytalanabb ki költözik majd a Károlyi utcába. A társasházat mintha eleve nem szociális bérháznak építették volna. A lakások ötöde több szobás, kettő 85-86 négyzetméteres és négy 90 négyzetméteresnél is nagyobb. Az önkormányzat arra kérdésünkre, hogy miért épült ennyi nagy lakás egy szociális célú bérházba, azt válaszolta, hogy „az építési engedély és a kivitelezés műszaki tartalmának összeállítása az előző önkormányzati ciklusban történt”.

Újpest mostani önkormányzatának egyébként kapóra jött a minisztériumi döntés. A 2019-es önkormányzati választást megnyerő koalíció már korábban felhívta a figyelmet, hogyha a szegregátumban élőket egyetlen helyre költöztetik, akkor milliárdos befektetéssel létrehoznak egy másik telepet. Maguk kérték a projekt átvilágítását, ami feltárta a támogatási szerződés és a pályázati felhívás közötti eltérésre a figyelmet, ezért állásfoglalást kértek a minisztériumtól, ami aztán – lényegében megerősítve az önkormányzati álláspontot – kimondta, hogy csak 2 lakást adhatnak bérbe a házban – derült ki a kerületi újságban megjelent önkormányzati közlésből. A többit várhatóan az önkormányzati intézmények és közszolgáltatásban dolgozók számára hirdetik meg piaci vagy költségelven. Ezzel javíthatják a projekt pénzügyi egyensúlyát. A pályázat benyújtásakor a bérház építési költségét még 700 millióra becsülték, de kivitelező szerződés már 1,22 milliárdról szólt, de azt is meg kellett emelni 1,33 milliárdra.

Szégyenfolt: újabb csúszás

Újpest egyik szégyenfoltjának számító Berda-Bocskai- Aradi-Temesvári utca által határolta krízistömb felszámolására még az előző városvezetés készített akciótervet, majd 2016-ben komplex városrehabilitációs pályázatot nyújtottak be, amelynek megvalósítására 2 milliárd forint értékű támogatást kaptak. A négy éves projekt számos infrastrukturális és „soft” elemet tartalmaz, ezek közé tartozott egy 2 hektáros park építése az elbontott házak területén. Ebből egyelőre semmi se készült el. – Hamarosan kiírjuk az új park közbeszerzési eljárását. Ennek sikeres lezárása után, várhatóan ősszel kezdődhet meg a kivitelezés – válaszolta a Népszava kérdésére az önkormányzat. A park becsült kialakítási költsége: 305,6 millió forint.