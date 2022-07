nepszava.hu;

Szergej Lavrov;Ukrajna;

2022-07-25 20:57:00

Lavrov: Oroszország segíteni szeretne az ukrán népnek, hogy megszabaduljanak a „kijevi rezsimtől”

Mindeközben a megszállók folyamatosan ukrán civileket gyilkolnak.

Az orosz külügyminiszter hétfőn arról beszélt Egyiptomban, hogy Moszkva átfogó célja, hogy „megszabadítsa” az ukrán népet az „elfogadhatatlan” kijevi „rezsimtől” - adta hírül az AP hírügynökség.

Szergej Lavrovaz Arab Liga kairói csúcstalálkozóján vasárnap késő este tartott beszédében azzal vádolta az ukrán vezetést és szövetségeseit, hogy olyan „propagandát” folytatnak, mellyel „örök ellenséggé” kívánják tenni Oroszországot Ukrajnával. „Eltökéltek vagyunk abban, hogy segítsük a kelet-ukrajnai népet abban, hogy megszabaduljon ennek az abszolút elfogadhatatlan rezsimnek a terhétől” - fogalmazott a politikus, hozzátéve „természetesen segíteni fogunk az ukrán népnek, hogy megszabaduljon ettől az abszolút nép- és történelemellenes rezsimtől”.

Ezek a megjegyzések éles ellentétben állnak a Kreml korábbi állításaival, amikor - még a háború elején - többször is azt hangoztatták, nem törekednek Volodimir Zelenszkij elnök kormányának megdöntésére, még akkor sem, amikor Moszkva csapatai közeledtek Kijev felé.

Lavrov nyomatékosította, a „Nyugat ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna ne kezdjen tárgyalásokat addig, amíg Oroszországot nem győzték le a csatatéren”.

Az ukrán elnöki hivatal hétfőn közölte, hogy legalább két civil meghalt és tíz megsebesült az előző 24 órában történt orosz ágyúzásban.

A keleti Donyecki területen, az orosz offenzíva középpontjában az orosz tüzérség Agyijivka, Kramatorszk, valamint Kosztantyinivka városokat vette célba. „Az oroszok a felperzselt föld taktikáját alkalmazzák az egész Donbászban. Mind a levegőből, mind a földről lőnek, hogy egész városokat semmisítsenek meg” - jelentette ki Pavlo Kirilenko donyecki kormányzó egy tévéinterjúban. A harkivi régióban is lecsaptak az oroszok. Csuhuivban több embert is kerestek a romok alatt, miután hétfő hajnalban rakéták csapódtak be a városba, megrongálva egy iskolát, egy kulturális központot, valamint más infrastrukturális létesítményeket.