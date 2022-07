nepszava.hu;

2022-07-26 10:14:00

Kilenc év éber kóma után minimális tudatállapotba került a nő, akit a férje közben gyerektartásért perelt

A nő édesanyja százmilliós kártérítést követel a kórháztól, ahol a lánya fertőzést kapott.

Kilenc év éber kómában töltött vegetálás után jobbra fordult az állapota annak a kétgyermekes nőnek, akit korábban a volt férje gyerektartásért még be is perelt – írja a Blikk, hozzátéve: Varga Katalin a közelmúltban kijött a kómából, és úgynevezett minimális tudatállapotba került.

Édesanyja, Kistaj Éva, aki napi 24 órában ápolja, elmondta, ugyan még nem képes ellátni magát, de néhány dologra legalább már reagál, és abban bízik, hogy lánya egyszer felépülhet. Hozzátette, már három szakember is megerősítette, hogy nincsen kómában.

Varga Katalin egy jóindulatú agydaganatot eltávolító műtét után egy kórházi baktérium támadta meg, ami miatt éber kómába került. Azóta nem tudott beszélni, mozdulatlanul, magzatpózban fekve töltötte az idejét. Óriási eredmény, hogy jelenleg már kérésre néhány dolgot képes megcsinálni.

Amint arról korábban a Népszava is beszámolt, végrehajtót is küldhetnek a kilenc évig éber kómában fekvő asszonyra, miután férje beperelte őt. Az elvált házaspár gyerekei jelenleg az apjukkal élnek, és a férfi csaknem 600 ezer forintos követelését, gyerek- és rokontartásként meg is ítélte neki a bíróság.

Mindeközben zajlanak a tárgyalások abban a polgári perben, amiben a nőt ápoló anya 100 millió forintos kártérítésért harcol a kórházzal szemben. Reményeik szerint Katalint hamarosan felveszik egy rehabilitációs intézetbe, aztán egy koponyaimplantátumot ültetnek be neki, majd Barcelonába utaznak egy speciális kezelésre.