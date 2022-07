nepszava.hu;

MTI;cenzúra;Hegedűs Zsuzsa;

2022-07-27 08:55:00

Az állami hírügynökségnél nem hír Hegedűs Zsuzsa távozása

Bayer Zsolt szerint pedig már „ideje volt”.

A közpénzből fenntartott nemzeti hírügynökség, a Magyar Távirati Iroda szerdán reggel nyolc óráig egy sort sem szentelt annak, hogy a miniszterelnök tanácsadója távozik és a kormányfő beszédét „náci” beszédnek minősíti - hívta fel a figyelmet a hvg.hu.

A portál cikkéből kiderül az is, hogy a Magyar Nemzet néven megjelenő fideszes propagandakiadvány legalább arra vette a fáradtságot, hogy kedden beszámoljon a miniszterelnöki válaszról. A brit közszolgálati média egyébként szerda reggel a címlapon hozta a lemondást.

Persze már rögvest megszületett az első reakció kormányoldalon is. A Megafon egyik influenszere, Deák Dániel „politológus” azt írta ki Facebook-oldalára, „nem nagy veszteség: lemondott az elmúlt években a munka helyett inkább a pénzszóró botrányoktól hangos Hegedüs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott”. Itt arra a 2020-ban kirobbant ügyre gondolt, amikor kiderült: a miniszterelnöki főtanácsadó luxusitalokra költötte a gyerekeknek szánt közpénzt. Felmerül a kérdés, hogy a kormánypropaganda egyik beszélő fejének miért pont most jutott eszébe ezt felhánytorgatni, ha ekkora gond neki, s nem mondjuk akkor, amikor a költések napvilágot láttak. Felvetésével - miszerint a történtek nem jelentenek nagy veszteséget - Bayer Zsolt is egyetértett, csak annyit tett hozzá, „ideje volt”.

Deák Dániel egy másik kommentben azt tartotta fontosnak közölni, hogy „valami más oka lehetett Hegedüs Zsuzsának a hátbatámadásra, ez csak ürügy!”

