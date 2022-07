P. L.;

Hegedűs Zsuzsa;Orbán Viktor;tusványosi beszéd;

2022-07-26 14:46:00

Lemond Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott Orbán Viktor tusványosi beszéde miatt

Húszéves barátság után szakítja meg a kapcsolatot a miniszterelnökkel.

Lemond Hegedűs Zsuzsa társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki megbízott Orbán Viktor tusványosi beszéde miatt, amelyben a miniszterelnök egyebek között fajok keveredéséről beszélt, és arról, hogy „mi a Kárpát-medencében nem vagyunk kevert fajúak”.

A hvg.hu értesülése szerint a szociológus levelet írt Orbán Viktornak, amelyben úgy értékelt, hogy beszéde a „legvérmesebb fajgyűlölőknek is tetszett volna”, ezért húszéves barátságuk ellenére megszakítja a kapcsolatot. Hegedűs Zsuzsa megerősítette a lap értesülését és el is küldte az Orbán Viktornak címzett levelet. Úgy fogalmazott:

Hegedűs Zsuzsa azt írta, azt ugyan most is fenntartja, hogy a miniszterelnöktől az antiszemitizmus „olyan távol áll, mint Makó Jeruzsálemtől”, a tusványosi beszédet azonban nyíltan fajgyűlölőnek nevezte, ami „akár Goebbelsnek is tetszett volna”. Arra is emlékeztetett, hogy a vállalhatatlanság határát már a tavaly elfogadott pedofiltörvényhez kapcsolódó melegellenes szabályozások is túllépték, ennek ellenére folytatta a felzárkóztatási programmal kapcsolatban kapott megbízását, munkáját. A Tusványoson elhangzottak azonban így is meglepték.

Szerinte ez nagyságrendekkel durvább és elfogadhatatlanabb, mint az az 1992 nyarán megjelent Csurka-tanulmány, amely ellen ősszel a szociológus elindította a „Tégy a gyűlölet ellen” kezdeményezést.

Hegedűs Zsuzsa levelét azzal zárta, nagyon reméli, hogy a beszéd csak egy kisiklás volt, és bár a továbbiakban nélküle, de a miniszterelnök vissza fog tudni térni egy számára „már régen túl autokrata, túl radikálisan EU és migránsellenes álláspontra és így lemosod magadról legalább a ma már a nyugat-európai szélső jobboldal számára is vállalhatatlan, nyíltan fajgyűlölő politikát hirdető miniszterelnök vádját”. Hozzátette, számára ez szöges ellentétben áll azzal az Orbán Viktorral, aki 2002 novemberében megkereste és akivel 2013-ig öröm volt együtt dolgozni.

Hegedűs Zsuzsa Frölich Róbert országos főrabbinak is küldött egy levelet, aki korábban a miniszterelnöknek azt írta, hogy „Sokféle faj népesíti be a bolygónkat. Két lábon, dolgozva, beszélve, és néha gondolkodva azonban csak egyetlen faj él e földön: a Homo sapiens sapiens. Ez a faj egy és oszthatatlan”. E szavakkal egyetértve közölte, a nyilatkozattal egyetért, de ennél is súlyosabbnak látja a helyzetet, szerinte „az itt élők minél szélesebb körű megszólítása, illetve a nemzetközi közvélemény mozgósítása szükséges”.