2022-07-27 15:45:00

Magyarul is közölte a rendőrség a Pozsonyba érkező Fradi-szurkolókkal: felkészültek a rendzavarásokra

A Slovan-Ferencváros BL-selejtező labdarúgó mérkőzés miatt a szlovák fővárosban szerdán jelentős lezárásokat, korlátozásokat rendeltek el.

A szlovák rendőrség magyar nyelven is közzétette a Facebookon a Fradi pozsonyi vendégjátéka miatti felhívását, amelyben ismertették északi szomszédunk fővárosában lezárt utcákat területeket, a parkolási és – az önkormányzat által elrendelt – alkoholfogyasztási tilalmat – írja a bumm.sk.

A rendőrség felkészült a rendzavarásokra is, a városi rendőrség valamennyi egysége, valamint a készenléti és a kutyás rendőrök is a helyszínen lesznek, de a város más részein is sűrűbb lesz a járőrözés.

A Slovan-Ferencváros BL-selejtezőmre kilátogató futballszurkolókat a hatóságok felszólították, „a mérkőzés előtt, alatt és után ne kövessenek el semmilyen jogellenes cselekményt a stadionban vagy környékén, és tartsák be a szervezők utasításait”.