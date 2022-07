Népszava;

sorozat;

2022-07-27 19:01:00

Dobrev Klára után Móricz Zsigmondot viszik filmre

A Tündérkertből nyolcrészes sorozatot készítenek az Elk*rtuk producerei.

Elkezdődött a Tündérkert című magyar történelmi-politikai thriller forgatása. A 8 részes sorozat Móricz Zsigmond háromkötetes Erdély-trilógiájának első, Tündérkert című regényét dolgozza fel Madarász Isti rendezésében – adta hírül honlapján a Nemzeti Filmintézet. A közlemény szerint az epizódonként 48-52 perces sorozat 95 napig forog 11 különböző helyszínen. A sorozat Kálomista Gábor producer cége, a Megafilm és az MTVA koprodukciójában készül az NFI támogatásával. A költségvetésről, a támogatási összegről szemérmesen hallgat az NFI közleménye, bár a produkció több számát is közölte: több mint 70 színész, több mint 15 erdélyi színész, több mint 1600 statiszta és kaszkadőr.

Mint írják: a Tündérkert című sorozatban Móricz regénye nyomán a XVII. századi Erdély izgalmas politikai és színes társadalmi világa elevenedik meg, szerelemmel, intrikákkal, súlyos döntésekkel és csavaros fordulatokkal átszőve, a korszak két meghatározó férfiúja, Bethlen Gábor és Báthory Gábor főszereplésével. Helmeczy Dorottya producer – aki Kálomista Gáborhoz hasonlóan a Dobrev Klárát lejáratni szándékozó Elk*rtuk című propagandafilmet is jegyzi producerként – a készülő sorozatot karakterközpontú, elemelten mesés világban játszódó, korabeli politikai thrillerként jellemezte. „Erdély történetének és történelmének a filmes feldolgozása arról is szól, hogy ami a magyar nemzet egysége az – húzódjék bárhol is a határ – örökké büszkeség lesz” – idézi a közlemény Helmeczyt, ami a színészek kilétérre nem sok szót veszteget. Egy Index-interjúból tudható: az Elk*rtukban Hahn Endrét alakító Bokor Barna lesz a sorozatban Bethlen Gábor.

A Tündérkertet Madarász Isti (Hurok, Átjáróház, Hacktion Újratöltve) rendezi. „Azonnal megfogott, hogy mennyire különlegesen erős hangulata van ennek a forgatókönyvnek. Egy százéves regénytől talán sokan egy ósdi és poros történetet várnának, de a Tündérkert meglepően komor, drámai, kegyetlenül csavaros, erőszakos és szexi” – nyilatkozta a rendező. „Miközben olvastam, az volt az érzésem, hogy az írók fogták a modern politikai drámasorozatok sötét és fondorlatos ármánykodásait és középkori kulisszák közé helyezték. Képzeljük el a Kártyavár című sorozat összes gonosz cselszövését és váratlan fordulatát – csak nem a Fehér Ház folyosóin, hanem a kolozsvári fejedelmi palota termeiben, Báthoryval és Bethlennel a középpontban” – tette hozzá.

A sorozat televíziós bemutatója 2023 szeptemberében várható.