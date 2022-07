P. L.;

2022-07-27 18:34:00

Ramzan Kadirov tetszését is elnyerte Orbán Viktor tusványosi beszéde

Előzőleg az orosz állami médiában is nagy megelégedéssel fogadták a magyar miniszterelnök szavait.

Csencsenföld hírhedt vezére, Ramzan Kadirov is értesült Orbán Viktor tusványosi beszédéről és nagyon el is nyerte a tetszését - számolt be Kadirov Telegram-bejegyzése alapján az Azonnali.

A csecsen vezető bejegyzéséhez Orbán Viktor beszédének azon részét mellékelte, amelyben a kormányfő arról beszél, hogy az oroszok még a háború előtt megfogalmazták azon követelésüket, hogy Ukrajna soha ne lehessen a NATO tagja, s hogy ne telepítsenek oda olyan fegyvereket, amellyel el lehet érni Oroszországot. Ezért a háború egyik fő okának azt jelölte meg, hogy nyugaton erről nem voltak hajlandóak tárgyalni, s hozzátette, hogy ha ma az Egyesült Államokban Donald Trump, Németországban pedig Angela Merkel lenne hatalmon, akkor ez a háború ki sem tört volna.

Ramzan Kadirov a magyar kormányfő beszédét „innovatív és józan elemzésnek” nevezte, s hozzátette, teljesen egyetért Orbán Viktorral. Majd sajnálkozva közölte, hogy „nem valószínű, hogy ezt meghallják az európai fővárosokban”. Ezt követően hosszasan fejtegette, hogy a Nyugat szerinte milyen ballépéseket tett a háború vonatkozásában Ukrajna támogatása és a szankciók terén. Szavait pedig az alábbi fenyegetőzéssel zárta: „Uraim, ideje beismerni, hogy alábecsülték államunk katonai és emberi potenciálját, ezért alaposan gondolják át, mielőtt katonai akcióra kényszerítik Oroszországot. Ne lépjék át ezt a határt!”