Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója úgy látja, a volt kormányfő szombati tusványosi beszédét Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára vagy bármelyik korábbi ellenzéki politikus is elmondhatta volna. Elemzés.
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke azonban idén is tart előadást.
Bár szüksége lenne rájuk, tusványosi beszédével a miniszterelnök a fideszeseken túl nem szólított meg új szavazókat – nyilatkozták a Népszavának politikai elemzők.
A miniszterelnök azzal érvelt, hogy 1990 óta sohasem volt Magyarországon idő előtti voksolás.
A Fidesz helyzete már nem stabil, ezért a mostani esemény más, mint a korábbiak voltak – állítja Somogyi Zoltán politikai elemző. Ágh Attila politológus szerint a rendezvény átváltott védekező üzemmódra.
Magyarországon nem mondható fejlettnek a demokrácia, és nem cserélődnek a pocsék állami szolgáltatások miatt a miniszterek sem. Nálunk pótcselekvések történnek.
Nem finomkodott Orbán Viktor, nem vette elő egykori jogi egyetemi ismereteit, amikor többszörös terrorcselekmény elkövetésével vádolta meg az Egyesült Államok elnökét és a nyugati világ kormány- és államfőit a jelentős létszámú közönség előtt mondott július 27-i tusnádfürdői beszédében.
A magyar miniszterelnök egy éve ugyanezért a nyilvánosság előtt élcelődött a szomszéd ország kormányán.
A magyar miniszterelnök csaknem két évvel ezelőtti tusványosi fajkeveredés-ellenes szövege miatt alakult ki válság a bukaresti kabinetben.
Ennek könnyen ellenzéki összeveszés lehet a vége.
Bukarest hallani sem akart a kisebbségek jogairól és Székelyföldről, de mégis így alakult.
Nem lepte meg a külgazdasági és külügyminisztert, hogy bekérették a bukaresti magyar nagykövetet Orbán Viktor tusványosi beszéde miatt.
Petr Fiala abszurd megbélyegzésnek minősítette a magyar miniszterelnök tusványosi szavait.
A Momentum és a DK nem fektetett sok energiát az előadás elemzésébe.
A miniszterelnököt arról is megkérdezték, mikor megy el Donald Trump Tusnádfürdőre.
A romániai Országos Diszkriminációellenes Tanácsnak (CNCD) nincs hatásköre az ügyben, mivel Orbán Viktor a nemzetközi szokásjog szerint diplomáciai mentességet élvez egy másik állam területén.