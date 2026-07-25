Elveszett Orbán Viktor nyugalma, a Fidesz egy pánikban és védekezésben lévő csapat benyomását kelti

A Fidesz helyzete már nem stabil, ezért a mostani esemény más, mint a korábbiak voltak – állítja Somogyi Zoltán politikai elemző. Ágh Attila politológus szerint a rendezvény átváltott védekező üzemmódra.