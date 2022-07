MTI-Népszava;

időjárás;hidegfront;Országos Meteorológiai Szolgálat;

2022-07-27 18:30:00

Jön a hidegfront a hétvégén

Péntek este országszerte lehűl a levegő.

Péntek este az eddigieknél erősebb hidegfront éri el az országot, amelynek hatására országszerte lehűl a levegő és többfelé csapadék is várható - közölte Simon Gergő, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa szerdai videójában.

A meteorológiai szolgálat YouTube-csatornáján közzétett videóban kifejtette: csütörtökön még országszerte sok lesz a napsütés. Legfeljebb ország északnyugati területein, illetve az Északi-középhegységben fordulhat elő zápor, esetleg zivatar, de jelentős csapadék nem várható. A minimumok 12 és 21, a maximumok 30 és 36 fok között alakulnak.

Pénteken is hasonló idő várható 31-37 fokos csúcsértékekkel. Ekkor viszont már az országtól nyugatra ciklon kezd „kimélyülni”, és ennek frontja péntek este megközelíti a Kárpát-medencét is. A front hatására többfelé várható zápor, zivatar. Továbbá a szél is megerősödik és országszerte visszaesik a hőmérséklet.

Az előrejelzés szerint szombaton 24 és 34, vasárnap már 22 és 28 fok közötti csúcsértékek várhatók. Simon Gergő videójában azt mondta: a hidegfront a jövő hét első felében „még érzékelteti magát”, de a hét második felétől ismét erősödik a felmelegedés, és országszerte 30 fok felett alakulnak a csúcsértékek.