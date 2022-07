P. L.;

Tarna;borászat;rendőrség;vizsgálat;kiszáradás;

2022-07-27 13:37:00

A Tarna vizét kiszivattyúzó borászatnál helyszínelt a rendőrség

Politikai perpatvar is kerekedett az ügyből, a borászat szerint „lejáratókampány és rágalomhadjárat” zajlik ellenük.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy aszály idején is a Tarna vizét szivattyúzta egy borászat, amelynek következtében teljesen kiszáradt a patak. Most kiderült, a rendőrség vizsgálja az ügyet. A nyomozók kedden hatósági tanú jelenlétében helyszíni szemlét tartottak annál az aldebrői borászatnál, amely saját ültetvényeinek öntözésére szivattyúzta ki a vizet - nyilatkozta Szalóki Péter, a kápolnai önkormányzat alpolgármestere a 24.hu-nak.

A történtek miatt meglehetős politikai vihar alakult ki a szivattyút működtető Tóth és Tóth Pincészet körül. Hétfőn Mirkóczki Ádám, Eger exjobbikos polgármestere kezdeményezte a borászat és minden termékének kitiltását Eger összes rendezvényéről, egyben mindenkit bojkottra szólított fel velük szemben. Az erről szóló Facebook-bejegyzésében a városvezető úgy fogalmazott, „egy aljas, gátlástalan vállalkozás úgy döntött, hogy az élővilágunknál, a környezetünknél és a jövő nemzedékeinél is fontosabb számukra a cég és a profit”. Hozzátette, ez az ökológiai merénylet nem maradhat büntetlenül. A fideszes Oroján Sándor azonban inkább Mirkóczki Ádámba szállt bele páros lábbal, mivel a polgármester szerinte úgy ítélte el a céget, hogy egyelőre semmi sincs bizonyítva. Közölte továbbá, hogy ha bebizonyosodik, hogy a Tóth és Tóth Pincészet hibát, vagy bűncselekményt követett el, akkor meg fogják kapni a méltó büntetésüket. Ezt követően a helyi DK is megjelent a csetepatéban, ők a bojkott támogatására szólítottak fel.

A portál megkereste a bojkottal kapcsolatban a Tóth és Tóth Pincészetet, de közölték, hogy a hivatalos vizsgálat lezárultáig nem nyilatkoznak. Hétfőn a Facebookon azt állították, hogy a Tarna vizét jogszerűen használták, a vízhiányt pedig nem ők okozták, hanem az aszály. Azt is állították, hogy a helyi élővilágban semmilyen kárt nem okoztak. Közölték továbbá, hogy „lejáratókampány és rágalomhadjárat” zajlik ellenük, amelynek résztvevőivel szemben megtették a szükséges jogi lépéseket.