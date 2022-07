nepszava.hu;

Sebastian Vettel;Forma-1;Magyar Nagydíj;visszavonulás;

2022-07-28 15:16:00

Visszavonul Sebastian Vettel

A négyszeres világbajnok Forma-1-es pilóta az idény végén hagyja abba a versenyzést, magyarázata szerint a családjával, gyermekeivel töltene több időt.

Ezennel bejelentem, hogy a 2022-es szezon végén visszavonulok a Forma-1-től – idézte a Reuters a négyszeres világbajnok Sebastian Vettelt, aki ezt a hétvégi Magyar Nagydíj, a nyári szünetet megelőző utolsó futam előtt, csütörtökön jelentette be Instagram-oldalára feltett videóban.

Visszavonul a Forma-1-től, és azt mondta, megváltoztak a céljai, és többet szeretne a családra és a sporton kívüli érdekekre összpontosítani. A 35 éves német pilóta jelenleg az Aston Martinnál versenyez, világbajnoki címeit 2010-13 között a Red Bullnál nyerte el, és hat szezont töltött a Ferrarinál is.

Mint elmondta, szereti ezt a sportot, és amióta az eszét tudja, központi szerepet tölt be az életében, de kiemelte, „a pályán kívül is van élet”, más is érdekli a versenyzésen kívül. A Reuters felidézte, hogy a sportember ez elmúlt élvekben többször is megnyilvánult és „egyre szókimondóbbá vált” legyen szó környezetvédelemről vagy akár az LMBTQ+ jogokról.

Vettel arról is beszélt, hogy immár a versenyek megnyerése és a bajnoki címek megszerzése helyett a gyermekeivel való foglalkozás, tanítása, segítése, növekedésük figyelemmel kísérése inspirálja. Kiemelte, hogy döntésében fontos szerepet játszott az éghajlatváltozás miatt, és elismerte, hogy ezzel ellentétes, és álszentség, hogy a szaúdi olajipari óriás, az Aramco által szponzorált csapat tagjaként „gázfaló” sportolóként áll ki a környezetvédelemért.