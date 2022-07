nepszava.hu;

Új Egyenlőség;uzsorás;

2022-07-28 15:28:00

Visszatérhet az uzsorázás

Az infláció, a közmunkaprogramok megvágása és a rezsiemelés súlyos helyzetbe sodorhatja a szegénységben élőket. Bass László szociológus szerint már most érzékelhető az illegális pénzkölcsönzés terjedése.

Súlyos szociális következményei lesznek a kormány nemrég bejelentett megszorító intézkedéseinek – mondta az Új Egyenlőség legfrissebb podcastjában a magyarországi szegénységgel és a szegények helyzetével évtizedek óta foglalkozó kutató, Bass László szociológus.

Szerinte az élelmiszerárak hosszabb ideje tartó emelkedése mellett a közmunka-lehetőségek további szűkülése sodorhatja súlyos helyzetbe az amúgy is a legrosszabb állapotban lévő régiók háztartásait. Az sem igaz, hogy mivel eddig a rezsicsökkentés nem vagy csak alig érintette a legszegényebbeket, így a mostani átalakítás, azaz rezsiemelés sem gyakorol rájuk hatást, mert például a tűzifa árának emelkedése az illegális fagyűjtéshez való visszatérés felé löki őket – vagy pedig ahhoz, hogy az eddiginél is kevesebb helyiséget fűtsenek otthonaikban. A szociológus arra is felhívta a figyelmet, hogy a legszegényebbek nem feltétlenül esnek az átlag alatti áramfogyasztás kategóriájába sem, mert gyakran kénytelenek régi, korszerűtlen háztartási gépeket használni, amelyek nem energiatakarékosak.

Bass László úgy látja, hogy bár a társadalmi szolidaritás továbbra is jelen van, irreális azt várni, hogy állami feladatokat és súlyos társadalmi problémákat magánjótékonyságra alapozva oldjanak meg civil és egyházi segélyszervezetek, még ha erős is a segítő szándékuk. Az önkormányzatok lehetőségei szintén behatároltak, elsősorban azokon a kistelepüléseken, amelyeknek ahhoz is gyenge a teherbíró-képességük, hogy a települési támogatás összegét finanszírozzák.

A kutató saját tapasztalatai szerint ismét visszatérőben van az illegális pénzkölcsönzés, az uzsorázás gyakorlata, amitől ugyan rettegnek a szegények, mégis rászorulhatnak, ha semmilyen egyéb pénzszerzési forma nem áll rendelkezésükre. Átmeneti megoldást jelenthet a mezőgazdasági napszámos munka, de ez idényjellegű, az így keresett pénzből nem lehet egész évben megélni.

Eddigi társadalomkutatói tapasztalatai alapján Bass László nem számít arra, hogy a megszorításokat, illetve a jövedelmi különbségeket teljesen figyelmen kívül hagyó rezsicsökkentés-visszavonást a kormányzat utóbb majd korrigálja. Inkább azt lehet várni, hogy az érintettek ismét kisodródnak az illegális pénzkereseti lehetőségekbe, valamint arra, hogy az államhatalom számol a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportok gyenge érdekérvényesítő képességével, vagyis azzal, hogy elégedetlenségük és elkeseredettségük nem formálódik politikai erővé. Az már egy másik kérdés, hogy a megszorítások által sújtott középosztály ugyanígy kordában tartható marad-e – tette hozzá.