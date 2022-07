R. Hahn Veronika (London);

Meghan Markle;Harry herceg;Tom Bower;

2022-07-31 09:32:00

Megsemmisítő életrajz Sussex hercegnéjéről

Tom Bower nyolcvan forráson alapuló könyve újabb rombolást végez Meghan Markle egykori imázsán.

A lehető legjobb pillanatban, az állami iskolák bezárásával kezdődő, a könnyű olvasmányok iránti érdeklődést felfokozó brit üdülési szezon első napján látott napvilágot Tom Bower tényfeltáró újságíró ,,Revenge. Meghan, Harry and the War Between the Windsors" (Bosszú. Meghan, Hary és a Windsorok közötti háború) címet viselő csaknem 500 oldalas életrajza. Bowerról tudni kell, hogy magát ellentmondásos személyekről készülő, minden felhatalmazást vagy hitelesítést nélkülöző biográfiák koronázatlan királyának tekinti. Korábbi számos "áldozata" közé tartozott többek között Robert Maxwell, Simon Cowell, Klaus Barbie és Jeremy Corbyn. A veterán szerző ritkán mond jót valakiről, de Meghan és így értelemszerűen Harry ellen egészen különös és elfogult kíméletlenséggel követ el karaktergyilkosságot.

Az elmúlt napokban adott interjúiból kiderül, hogy Bower nyolcvan forrást nyert meg, akik személyes történeteket adtak elő Meghannal lefolytatott találkozásaikról, legyenek azok baráti vagy szakmai jellegűek. Annyit "megenged" az egykori hollywoodi sztárnak, hogy "intelligens és határozott", de az általános üzenet mégis inkább az "önzéséről" és "díva" viselkedéséről szól. Harryt "elkényeztetettnek, képzetlennek, ostobának és követelőzőnek" nevezi, együttesen pedig "a pusztítás hajtóerői", akik mindent elkövetnek a királyi család tönkretételére.

A kötet bővelkedik a köztudott sztorikban, melyeket újabb szemtanúk bevonásának köszönhetően újabb részletekkel frissít fel. Ezek közé tartozik az az eldöntetlen vita, hogy ki kit fakasztott könnyekre a pár 2018 májusi esküvője előtt: Katalin, Cambridge hercegnéje Meghant, ahogy utóbbi ezt az ominózus Oprah Winfrey-interjúban állította, vagy fordítva. Bower ismeretei szerint Meghan volt a ludas, aki bántó megjegyzéseket tett a koszorúslányok ruhapróbái során az amúgy minden kétséget kizáróan bájos Sarolta hercegkisasszonyról. Az újabb revelációk sorából kiemelkednek a Harry korábbi szoros, meghitt, Meghan által gyorsan leépített barátaiból kiszedett értesülések. Amikor a herceg 2016-ban első alkalommal vitte el új barátnőjét az egyiküknél rendezett vadász hétvégére, Meghan percek alatt kioktatott mindenkit állatvédelemből és belekötött vicceikbe, tréfálkozásaikba, melyeket szexistának és a transzneműekre nézve sértőnek nevezett. Több epizód nyújt bepillantást Meghan üzletasszonyi, gyors meggazdagodásra törekvő, időnként kicsinyes akcióiba.

Meghannak a királyi családhoz fűződő viszonyával kapcsolatban Tom Bower azt állítja, hogy az udvar eredetileg rokonszenvvel fogadta és pozitívumnak, lehetőségnek tekintette első színesbőrű tagjának érkezését. Ugyan már fiatalon olvasta Andrew Morton híres Diana-életrajzát, de nem értette meg, hogy Wales hercegnéje minden csalódottsága ellenére, közepette és még válása után is tiszteletben tartotta a királynőt és önzetlenül szolgált jótékonysági célokat. Meghan alkalmatlan volt a hierarchia követésére, nem tudta elfogadni, hogy nem ő a "number one". Azt hitte, a monarchia olyan, mint Hollywood, csupa celebbel. A valóságban a királyi család sok, kevéssé látványos és értékelt kötelezettségnek tesz eleget.

"Megbízható" forrásokra hivatkozva tárja fel a szerző, hogy mire Fülöp edinburghi herceg 2021. április 17-re kitűzött temetésére került a sor, az egy évvel korábban Kanadába, majd Kaliforniába költözött sussexek teljes mélypontra juttatták a kapcsolatot. Így fordulhatott elő, hogy II. Erzsébet bensőséges udvari segítségei előtt felsóhajtott: "Hála Istennek, hogy Meghan nem jött el". Az udvar mégis mindent elkövetett, hogy Harry ne érezze magát kirekesztettnek. Katalinnak a tévéközvetítésekből is átjövő tapintatos kísérletei az egymástól elhidegült fivérek megbékítésére eredménytelenek maradtak, amit Harry a lehető leggyorsabb távozásával bizonyított. Még egy hónap sem telt el, amikor a sussexek egy újabb, ezúttal Apple tévéműsorban kritizáltak mindenkit, beleértve a királynőt. A család volt állítólag a felelős Harry minden "szenvedéséért és a benne felgyülemlett haragért". Az új életrajz egyértelművé teszi, hogy alig négy évvel a világszerte ünnepelt esküvő után Harry és Meghan elérte, hogy a monarchia támadások kereszttüzébe került, jövője pedig elbizonytalanodott.