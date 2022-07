Népszava;

2022-07-30 07:43:00

Verstappen odavágna Leclerc-nek

A mogyoródi aszfaltcsíkon 37. alkalommal nyomnak padlógázt a csúcskategória pilótái, a világbajnoki címvédő idén végzetesen leszakíthatja üldözőjét.

Az előző víkenden a holland Max Verstappen meglepően simán nyert Franciaországban, miután Charles Leclerc méltatlan hibája miatt egy teljesen ártalmatlan szituáció végén a gumifalba csapódott, és feladta a futamot. A 24 éves holland vb-címvédő riválisa kiesését kihasználva könnyedén nyert, ezzel 63 pontos előnyt épített ki az őt az összetettben üldöző ferraris Leclerc-rel szemben.

Ergo az egy hónapos nyári szünet előtti utolsó futam, a Magyar Nagydíj igen komoly téttel bír: Verstappen még kényelmesebbé teheti az előnyét, Leclerc-nek pedig pedig faragnia kell hátrányából, hogy a folytatásban legyen még esélye a vb-címre, ami a Ferrarinál idén határozott célkitűzés. Nem véletlenül, hiszen a mezőny egyik (ha nem a) leggyorsabb autója a tűzpiros masina, szóval többet nem hibázhat. Pláne, hogy a holland pilóta remek idényt fut: 12 versenyből hetet nyert meg, ezzel az F1-es futamgyőztesek örökranglistáján is jelentősen előrelépett, már a háromszoros világbajnok Jackie Stewarttal holtversenyben nyolcadik a rangsorban 27 sikerrel. Mondjuk Verstappen még soha nem győzött a Hungaroringen, ami lehet, hogy véletlen, de akár az is benne van, hogy neki annyira nem fekszik a sorozat egyik legtechnikásabb, nem túl gyors pályája.

A szakértők szerint a Ferrarinak igenis lesz keresnivalója a Red Bull-lal szemben Mogyoródon, de ehhez persze először a megbízhatósági problémákon kellene átlépnie a gárdának. Mivel előzni legendásan nehéz a mogyoródi pályán, így a Ferrarinak és Leclerc-nek kiemelten fontos lesz az időmérőn olyan rajthelyet elcsípni, ami a Red Bull előtti pozíciót jelenti.

És itt van még az egyértelműen javuló tendenciát mutató Mercedes, benne pedig a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton. Tudása megkérdőjelezhetetlen, autója fordulóról fordulóra fejlődik.

Az időjárás mindig komolyan befolyásolhatja egy F1-es hétvége végeredményét, egyelőre szombatra jósolnak némi lehűlést és záporokat a meteorológusok, míg vasárnap közepesen felhős, de elég szeles, csapadékmentes idő várható.

Mogyoródon lesz még egy csúcsversenyző: a kétszeres világbajnok és a 41. születésnapját pénteken ünneplő spanyol Fernendo Alonso, aki egy hete lett rekorder. Az F1 történetében ő tette meg a legtöbb versenykört, szám szerint 18 672-t, és a mezőny korelnöke ezt most tovább gyarapíthatja a Hungaroringen.

A futam előtt az Aston Martin robbantotta a szezon bombáját, hivatalos közleményben tudatta, Sebastian Vettel az év végén távozik az F1-ből. A négyszeres világbajnok a csapat nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, nem egy éjszaka alatt döntött így, régóta érlelődött benne, de szerdán határozta el magát, ekkor jelentette be a csapatnak, hogy nem folytatja, és visszavonul. Szerinte ez a megfelelő időpont arra, hogy más dolgokat is csináljon, mert az F1 túl sok időt vett el a családjától, a gyerekeitől, őt pedig más dolgok is elkezdték érdekelni. Ahogy fogalmazott, nem utálta meg a versenyzést, de már más is foglalkoztatja, és boldog, hogy más, de közelebbről nem részletezett életet élhet a jövőben. Azt mondta, fél attól, hogy mi vár rá, mert az F1-es autók a sportág csúcsát jelentik, és egy ilyet vezetni akkora adrenalin löket, amit semmi nem pótolhat. Ezzel együtt nem dönthetett másképp, mint a visszavonulás. Úgyhogy: Auf Wiedersehen, Seb!