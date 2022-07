nepszava.hu;

Kovács Kokó István;távozás;boksz;

2022-07-30 18:23:00

Távozott Kokó a Nemzetközi Bokszszövetség főtitkári posztjáról

Indoklást egyelőre nem közöltek, olimpiai bajnokunk helyét egy görög sportember vette át.

Váratlanul leváltották Kovács Kokó Istvánt a Nemzetközi Bokszszövetség (IBA) főtitkári posztjáról – írja a Telex az Inside the Games brit sportportál nyomán. A hír szerint olimpiai bajnok ökölvívónk a szövetség átalakítása miatt távozott, de bővebb információt nem közöltek.

Emlékeztettek arra, hogy az Atlantában 1996-ban olimpiai aranyérmet nyert Kokót tavaly márciusban nevezték ki. Most helyét ideiglenesen a görög George Yerolimpos vette át, aki korábban 16 évig volt a Karate Világ- és Európai Szövetség főtitkára, és a Görög Olimpiai Bizottságban is tisztségeket töltött be.

A portál megjegyezte, hogy az IBA vezetőségében, az ügyvezetői és a fejlesztési igazgatói poszton is személyi változások történtek. A főtitkári posztra most pályázatot írnak ki, amelyre augusztus közepéig lehet jelentkezni. A vezetőváltásokra magyarázatot adhat, hogy az IBA májusi isztambuli kongresszusának szabályosságát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kétségbe vonta, és 2024-es párizsi olimpia ökölvívótornájának szervezési jogát is megvonta a szervezettől.