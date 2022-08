Verstappen megszólalt, szerinte undorító, hogy a szurkolói hamiltonos sapkát égettek

nepszava.hu;

Videó is készült az akcióról, miközben a Forma-1-es csapatok és versenyzők éppen az efféle magatartás, a szexizmus és a rasszizmus ellen kampányolnak.

Elfogadhatatlan, egyszerűen undorító az ajándéktárgyak égetése, amelyekről videó is készült. Ezt Max Verstappen, a Red Bull holland Forma-1-es versenyzője jelentette ki a Magyar Nagydíj után megtartott sajtótájékoztatón – számolt be a hvg.hu a sporteseményt kísérő visszatetsző jelenségekről.

A belga-holland pilóta, aki a Hungaroringen megrendezett idei futam nyertese lett, éppen a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton előtt, arra reagált, hogy narancsszínű ruhákba öltözött rajongói között voltak olyanok, akik a Mercedes brit pilóta sapkáját égették el, és az akció tetszett nekik. A holland sportember megerősítette, egyáltalán nem ért egyet az ilyen jelenségekkel, de megjegyezte:

Az eset azelőtt történt, mielőtt szombaton egyszerre osztotta mega közösségi médiában minden csapat és pilóta azt a videót, amelyben a versenyzők és a sportág vezetői arra kérik a rajongókat, hogy ne engedjenek teret a zaklatásnak sem a sportban, sem a társadalomban. Azt üzenték, „ha nem tudsz tiszteletteljesen viselkedni, nem vagy tagja a sportágunknak”.

A hvg.hu szerint a csapatok és a versenyzők „zaklatásellenes videója” azért született meg, mert szexista és rasszista megnyilvánulásokról, valamint Max Verstappen és Lewis Hamilton szurkolótáborának újabb összezördüléseiről érkeztek hírek a július eleji Osztrák Nagydíjról is.

We are united in our desire to drive abuse of all kinds out of the sport we love, and we're calling on the entire F1 family to join us#DriveItOut. Together. pic.twitter.com/j0x6vsoars