Korom Milán;

Forma-1;

2022-07-31 17:42:00

Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte a 37. Magyar Nagydíjat

Tizedik helyről rajtolt és még egy megpörgés is belefért.

Meglepetésre George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a 37. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését. A 24 éves pilóta – akinek ez volt pályafutása első pole pozíciója – a Ferrari duóját utasította maga mögé, míg a címvédő Max Verstappen műszaki probléma miatt csak a tizedik helyről várhatta a másnapi rajtot.

Az első tízből Russell, az ötödik Lando Norris, valamint Verstappen startolt lágy abroncsokon, a többiek közepeseken indultak. A Mercedes brit pilótája maradt is az élen, Lewis Hamilton – ő DRS-probléma miatt szombaton csak hetedik lett – feljött ötödiknek, Verstappen nyolcadiknak.

A 14. körben Hamilton megelőzte Norrist, de ekkor már ott volt mögötte Verstappen is. A 17. körben a Ferrari hívta kerékcserére Carlos Sainz Jr.-t, de a spanyol nem ment, mivel sikerült beugrasztani Russellt. A brit a hatodik helyre tért vissza, miközben Verstappen is kiállt új abroncsokért. Russell cseréje lassú volt, ezért mégis kihívták Sainzot, ám a spanyol bokszkiállását is elrontották. Hamilton csak a 20. körben állt ki, ő visszacsúszott a hetedik helyre. Egy körrel később Charles Leclerc is kiállt.

A 28. körben Leclerc kezdte támadni Russellt, de csak a 31. körben tudta megelőzni. Féltávhoz érkezve elkezdett szemerkélni az eső, azonban ez érdemben nem befolyásolta a verseny alakulását. A 39. körben Verstappen nyitotta a második kerékcserék sorát, erre reagált Leclerc és Russell is. A holland a kiállása során megelőzte Russellt, majd azonnal támadni tudta a kemény abroncsokra váltó monacóit, akinek esélye sem volt a védekezésre.

Egy körrel később Verstappen pörgött meg az autójával, így újból Leclerc után kellett erednie. A 45. körben ismét létrejött a helycsere, majd a 48. körben Sainz állt ki az élről új abroncsokért – így átmenetileg Hamilton állt az élre, aki aztán az 52. körben tett látogatást a bokszban.

Az 54. körben Russell is megelőzte a kemény abroncsokon szenvedő Leclerc-t, akit ki is hívták lágyakért, a monacói a hatodik helyig esett vissza. A folytatásban Verstappen egyre nagyobb előnyt épített ki magának, Hamilton viszont megkezdte a felzárkózást. A 63. körben előzte meg Sainzot, majd nem sokkal később csapattársát is.

Két körrel a leintés előtt Valtteri Bottas autója adta meg magát, virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe, s bár elkezdett jobban esni az eső, az égi áldás soká érkezett, már nem módosult az eredmény.

„Bíztam benne, hogy közel tudok kerülni a dobogóhoz, erre viszont nem számítottam. Jó stratégiát választottunk, jókor álltunk ki kereket cserélni és jók voltak a kivezető köreim. A megpördülésem ellenére meg tudtam nyerni a futamot. Szenvedtem a kuplunggal és a váltással, de szerencsére 360 fokot pördültem, így vissza tudtam térni” – fogalmazott Verstappen, aki először nyert a Hungaroringen. A holland pilóta pályafutása 28. futamgyőzelmét aratta, ezzel a háromszoros világbajnok brit Jackie Stewartot megelőzve immár egyedül áll az örökranglista nyolcadik helyén.

„Kiválóan sikerült a rajtom, de nagyon szenvedtem a futam elején. Nem tudtam, hogyan érem utol a srácokat elől. Nem tudom, honnan jött meg a tempóm a futam végén. A hűvösebb idő kedvezett nekünk, bíztam benne, hogy lesz a végén egy kis eső és csatázhatok Max-szal, sajnos ez nem történt meg. Ha nincs szombaton a DRS-problémám. Mindkét autóval ismét dobogón vagyunk, ez megint egy jó eredmény. Így optimistán készülhetünk a szezon második felére” – értékelt Hamilton, aki tizenegyedik alkalommal állhatott dobogóra Mogyoródon.

„Lágy abroncsokon kezdtem, jól alakult a verseny első szakasza. A végén a közepesen a szemerkélő esőben már szenvedtem. Ki kell elemezni, mit csinálhattam volna jobban. De örülök, hogy itt lehetek a dobogón” – summázott a harmadik Russell, akinek így még továbbra is várnia kell első F1-es győzelmére.

A negyedik Sainz, az ötödik Pérez, a hatodik Leclerc lett. Pontot szerzett még Norris, Alonso, Ocon és a szezon végén visszavonuló Vettel.

A szezon a nyári szünet után, négy hét múlva a Belga Nagydíjjal folytatódik.