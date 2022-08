P. L.;

rendőrség;fizetésemelés;bérfeszültség;Magyar Honvédség;

2022-08-01 11:41:00

Több mint 13 ezer magyar rendvédelmis maradt ki a fizetésemelésből

Úgy tudni, a Magyar Honvédségnél is hasonló helyzet állt elő.

A teljes létszám körülbelül negyede (26 százaléka), azaz mintegy 13 ezer rendvédelmi dolgozó kimaradt a július közepén bejelentett fizetésemelésből - írja az rtl.hu az Országos Rendőr-főkapitányság létszámadatai alapján.

A rendőrség teljes létszáma nagyjából 50 ezer fő, a béremelés azonban csak a hivatásos állományra, körülbelül 37 ezer főre vonatkozik. Ide tartoznak például az utcán szolgáló rendőrök, a nyomozók, a készenléti rendőrök, valamint számos irodai munkát végző dolgozó is, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban lévők (RIASZ-osok), valamint a munkavállalóként dolgozók - összesen több mint 13 ezer fő - azonban nem.

A RIASZ-osok és a munkavállalók általában a rendszer igazgatási hátterét adják, de ők felelnek például a pénzügyi, az informatikai és a technikusi feladatokért is. Bár fegyvert nem viselnek, de rájuk is szigorú szabályok vonatkoznak, például visszarendelhetik őket szabadságukból, de a véleménynyilvánítási jogaikat is korlátozhatják.

Mivel azonban a RIASZ-osok a munkavégzés alatt nem különülnek el teljesen a hivatásosoktól, előfordulhat az a helyzet, hogy ugyanabban az irodában dolgoznak, csak épp az egyiküknek rendezték a bérét, ráadásul korábban hathavi bérnek megfelelő fegyverpénzt is kapott, a másiknak pedig nem jutott semmi. Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára szerint a RIASZ-osok fizetése igen alacsony, egy kezdő bére nagyjából nettó 200 ezer forint körül alakul, „bár ez függ a végzettségtől és a feladattól is” - tette hozzá. A hivatásos állomány pályakezdő tiszthelyettesei a július közepén bejelentett béremelés után szeptembertől bruttó 384 ezer forintot (körülbelül nettó 255 ezer forintot), a pályakezdő tisztek pedig bruttó 510 ezer forintot (nagyjából nettó 340 ezer forintot) kapnak.

A bérrendezés egyébként így is az utolsó pillanatban jött, az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint csak június elseje, azaz a leszerelési tilalom lejárta után a fizetésemelésről szóló bejelentésig 559-en mondtak fel. A lap megkereste a Belügyminisztériumot azzal, hogy várható-e fizetésemelés a RIASZ-osok és a munkavállalók esetében is, választ azonban nem kaptak.

Bárdos Judit, a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke egyébként azt közölte, hogy nemcsak a rendőrségnél, de a Honvédségnél is hasonló különbség jött létre a fizetések között, ugyanis a honvédelmi alkalmazottak szintén kimaradtak a bérrendezésből.