nepszava.hu;

PB-gáz;rezsiemelés;MOL;Németh Szilárd;

2022-08-02 09:05:00

Még drágább lesz a rezsi, a PB-palackot használók is megkaphatják a gázáremelést a Moltól

A fideszes rezsibiztos ígérete ellenére nem lépett, a magyar olaj- és gázipari cég a gázpalack tömegének csökkentésével trükközhet.

Jövő hétfőtől, augusztus 8-tól vége a rezsicsökkentésnek a PB-gáz tekintetében is, és azután már csak drágább, egyben kevesebb gázt tartalmazó palackokat forgalmaz a Mol – írja az Úgy Tudjuk a birtokába jutott levél alapján, amelyet a társaság küldött a partnereinek. A cikk szerint a korábban a rezsicsökkentés hatálya alá tartozó 11,5 kilogrammos palack ára pontosan 5175 forint volt, ezt váltja most a 10,9 kilogramm töltettömegű PB gázpalack, amelynek ára 7800 forint körül lehet majd azért, mert ez a kategória nem is szerepel a jogszabályban.

A Mol a hivatkozott levélben azt írta, hogy „az elmúlt hónapokban felborult az egyensúly a PB-gázpalackok piacán, emiatt jelentősen megnőtt a kereslet a MOL által forgalmazott 11,5 kg-os palackok iránt”. Az „ellátási problémák” elkerülését jelölik meg okként az újfajta, 10,9 kilós palackok bevezetésénél.

Pedig erről Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos – idézi a lap – idén márciusban, amikor egyébként még honvédelmi államtitkár volt, azt mondta a Századvég rezsikonferenciáján, hogy hiába bújnának ki a gázpalackok gyártói a rezsicsökkentés szabálya alól, hamarosan zárul a jogi kiskapu. Végül nem zárult.

Arról a Népszava is beszámolt, hogy a magas inflációt hogyan segítette elő, illetve erősíti továbbra is a kereskedelemben, eddig elsősorban az élelmiszeriparban elterjedt gyakorlat, amely az adott termék mennyiségének csökkentésével kelti azt az illúziót, hogy az áru nem drágult, miközben igen. Lapunk összeállítást is közölt nemrég a PB-gázpalackokról és rezsicsökkentés anomáliáiról, és amelyet – most úgy tűnik – a kedvezményes árra együtt szüntetnek meg.