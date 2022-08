nepszava.hu;

Gyurcsány Ferenc;DK;sajtóper;Telex;Iványi Gábor;

2022-08-02 14:14:00

Iványi Gábor miatt perelte a DK a Telexet, de simán veszített

Így most már papírja is van róla, hogy végül kihátrált a korábban általa is támogatott lelkész mögül, amikor az ellenzék köztársasági elnököt jelölt.

Mind első, mind másodfokon a Telexnek adott igazat a bíróság abban a perben, amelyet a DK kezdeményezett a portál ellen. Az ítélet jogerős.

Mint írják, azt a cikküket kifogásolták, amelyben bemutatták, hogyan választották ki közös köztársaságielnök-jelöltjüket az ellenzéki pártok. A DK szerint valótlanul állították, hogy az Iványit régóta tisztelő, rendezvényeire rendszeresen meghívó ellenzéki párt is pártpolitikai okokból hátrált ki a lelkész mögül, és hajolt meg a Jobbik akarata előtt. A bírósági döntés azonban kimondta, hogy a rendelkezésükre álló információk alapján okszerűen következtettek erre az írást jegyző újságírók. Ebben az olvasható, közös köztársaságielnök-jelöltet konszenzusos döntéssel akartak állítani az ellenzéki pártok. a DK ugyan igennel szavazott a lelkész jelölésére, de a Jobbik nemet mondott Iványi Gáborra, ezért a pártoknak más jelöltre volt szüksége.

Ezzel párhuzamosan persze a többi, Iványit támogató ellenzéki vezető is megváltoztatta szavazatát, Rónát ugyanis egyhangúlag jelölték a posztra.

A bírósági ítélet szerint a Telex cikke a közügyek szabad vitatásához járul hozzá, ezért tartalma magas szintű oltalmat élvez. A sajtó ugyanis olyan fórumot kínál a szólás szabadságához és a közügyek szabad vitathatóságához, ami kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy a közvélemény számára ellenőrizhetővé válhassanak a közhatalmat gyakorlók. A polgárok kizárólag ilyen információk birtokában alkothatnak szabadon véleményt a politikusok teljesítményéről.