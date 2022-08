Gál Mária;

Izrael;palesztinok;terrorizmus;

2022-08-03 18:07:00

Nem csitul a feszültség Ciszjordániában

Újabb olaj a palesztin tűzre.

Nem csitul a feszültség Ciszjordániában, a zavargások gócpontja továbbra is Dzsenin, ahol egy májusi terrorellenes rajtaütés során az izraeli hadsereg és az ellenálló terroristák közötti tűzharcban életét vesztette az Al-Dzsazíra katari székhelyű pánarab hírtelevízió palesztin sztárriportere, Sirín Abu Akla. Keddre virradó éjszaka az izraeli hadsereg (IDF) a dzseníni menekülttáborban letartóztatta a Palesztin Iszlám Dzsihád terrorszervezet szamáriai vezetőjét, Basszem Szádit és legfőbb segítőjét, Asraf al-Dzsadát, aki egyben a terrorvezér veje is. Az IDF és határrendészet közös közleményben jelezte, hogy az Iszlám Dzsihád várható megtorló terrorakcióra tekintettel, a közvetlen veszély megelőzése érdekében kedden blokkolják a Gázai övezet közelében lévő területeket és utakat. A vasúti közlekedés is szünetel Izrael és egyes palesztin városok között.

A razzia során megsebesült, majd kedd délelőtt a dzsenini kórházban elhunyt egy 17 éves palesztin tinédzser, Dirar al-Kafrajnik. Az izraeli és palesztin médiában egyaránt látható Twitter profilképen a meghalt fiú gépfegyverrel pózol, vélhetően nem eltévedt golyó ölte meg, hanem maga is résztvett a tűzharcban.

A gázai székhelyű Iszlám Dzsihád terrorszervezet vállalta a felelősséget a fegyveres ellenállásért, és közleményben jelentette be, hogy vezetője letartóztatása miatt „készenléti állapotot” hirdet, fokozza harcosai „készültségét.” Dzsenin és a mellette fekvő menekülttábor eleve a Palesztin Hatóság területén található legveszélyesebb terrorgócpont, innen származtak azok a terroristák is, akik az év elején Izrael történetének egyik legsúlyosabb, 19 halálos áldozatot követelő támadássorozatát végrehajtották. Az ezt követő izraeli biztonsági akciók és razziák, valamint letartóztatások sora valóságos tűzfészekké változtatták Dzsenint, főképp Sirin Abu Akla riporter halála óta.

Sem a feszültség, sem a fegyveres iszlamistákkal való szolidarizálás nem korlátozódik Dzseninre, Ciszjordánia szerte forrnak az indulatok. Az izraeli biztonsági erők a dzsenini rajtaütéssel egyidőben 39, a Gázai-övezetet uraló Hamász terrorszervezettel együttműködő célpont otthonában is rajtaütést és letartóztatásokat hajtottak végre, ami tömeges összecsapásokat eredményezett. Több helyszínen lázadás tört ki, a kövek mellett Molotov koktélokkal szembesültek az izraeli csapatok. A The Times of Israel beszámolója szerint az izraeli erők 13 keresett személyt tartóztattak le az Iszlám Dzsihád 61 éves vezetőjén és segítőjén túl. A Wafa palesztin hírügynökség viszont 18 letartóztatottról számolt be.

Kedden Dzseníben a 17 éves fiú halála következtében eleve robbanásközeli hangulat alakult ki, amit súlyosbítottak a letartóztatott terrorvezér esetleges haláláról vagy súlyos sebesüléséről szóló meg nem erősített hírek. Olyannyira, hogy a feszültség csökkentése érdekében, teljesen szokatlan eljáráshoz folyamodott Izrael – nyilvánosságra hozták Basszem Szaadit kihallgatószobában készített fotóját, amely igazolja, hogy él és nem sérült meg súlyosan. Az izraeli kormányzat kedden válságtanácskozást tartott.

Az Iszlám Dzsihád gázai vezetője az Al-Kudsz Rádiónak nyilatkozva leszögezte: bosszút állnak a Dzseninben történtekért, és Izrael súlyos árat fog fizetni ,,ezért a bűncselekményért”.

A 61 éves Szaádit már többször és több izraeli börtönt megjárt. A Wafa palesztin hírügynökség nem az Iszlám Dzsihád vezetőjeként, hanem „volt fogolyként” (azaz hősként) emlegeti a letartóztatásáról szóló hírben. A hírügynökség szerint a terrorvezér felesége is megsérült a rajtaütés során, kórházban kezelik, a helyi palesztin média pedig a razzia után Szaádit otthonában vérnyomokat talált. A tudósítás kiemeli, hogy az izraeli erők a tűzfegyverek mellett könnygázt és agyrázkódást okozó gránátokat vetettek be helyi fiatalok és polgári házak ellen. A Wafa szerint az izraeli erők Ciszjordánia-szerte szinte naponta tartanak rajtaütéseket palesztin házakon állítólagos "körözött" palesztinok felkutatása ürügyén, ami összecsapásokat eredményez a helyi lakosokkal. „Ezeket a razziákat, amelyekre a Palesztin Hatóság teljes ellenőrzése alatt álló területeken is sor kerül, házkutatási parancs nélkül hajtják végre, amikor és ahol a hadsereg széleskörű önkényuralmának megfelelően úgy dönt”, olvasható a tudósításban.

A palesztin foglyokat támogató Addameer,szervezet adatai szerint jelenleg 4650 palesztin politikai fogoly van izraeli börtönökben és fogolytáborokban, köztük 180 gyermek és 30 női fogoly.