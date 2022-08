nepszava.hu;

Tihany fideszes polgármestere is bejelentette: nem lesz tűzijáték augusztus 20-án

Inkább fényjátékot tartanak helyette.

„Hosszas mérlegelés, a különféle érvek latolgatása után és az önkormányzati képviselőkkel folytatott megbeszélés során azt a döntést hoztuk, hogy az augusztus 20-i tűzijátékot az idén nem tartjuk meg. Az így felszabaduló összeget az új bölcsőde és óvoda berendezésére fordítjuk” - írta Facebook-oldalán a balatonparti település polgármestere.

Tósoki Imre közlése szerint sokan azt mondták neki, hogy a tűzijátékot azért sem támogatják, mert az környezetszennyező, és a jelenlegi klímaváltozásos, aszályos időben veszélyes is. Mezők, erdők, tarlók égnek le, és egyelőre nincs remény az elmaradt csapadék megérkezésére, ami érdemben meg tudná akadályozni az újabb tüzek fellobbanását. Emellett az állatok is rosszul tűrik a durranásokat, ezért a kutyatulajdonosok is hasonló kéréssel fordultak felé. „Kérem Önöket, hogy fogadják megértéssel döntésünket. De kérem azt is, hogy vegyenek részt a Szent István napi ünnepi programokon; élvezzék a koncerteket, a mozit, a fotókiállítást, és a szombaton este negyed tízkor kezdődő fényjátékot!” - zárta sorait a polgármester.

Tihany ezzel becsatlakozik azon települések sorába, ahol lemondták a tűzijátékot. Mint lapunk is beszámolt róla, Siófokon, Pécsen, Miskolcon, Sümegen, Erdőkertesen, de a fideszes vezetésű Székesfehérváron sem lövik fel a rakétákat. Eközben a fővárosban Európa legnagyobb tűzijátékának megtartására készül a kormány. Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár szerint ezzel kapcsolatban politikai hangulatkeltés zajlik, „megint kipécézték a tűzijátékot”, amelyet tavaly is megpróbáltak ellehetetleníteni.