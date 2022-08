R. Hahn Veronika (London);

London;British Airways;

2022-08-02 19:30:00

Felfüggeszti a jegyeladást a British Airways

Felfüggesztette rövid távú járatainak értékesítését a British Airways. A légitársaság a példátlan intézkedést "felelősségteljes lépésként" állítja be.

Az egyelőre nem egészen egy hétig, augusztus 8-ig életben lévő foglalási stoppal újabb óriási pofont kaptak elsősorban a brit utazni vágyók, akik mostanáig halogatták a döntést vakációjuk idejével és helyével kapcsolatban. Hétfő este kiadott közleménye szerint a British Airways (BA) "követve a Heathrow repülőtérnek az új foglalások korlátozására vonatkozó kérését úgy döntött, felelősségteljes akcióval csökkenti a bizonyos heathrowi járatokra még kapható jegyek számát. Ezzel a már foglalással rendelkezők számára meg lehet könnyíteni a repülőtér által bevezetett szigorításokból fakadó újrabookolás teljesítését, egyben eleget tenni az egész légiközlekedést érintő kihívásoknak".

A nehézkesen megfogalmazott szöveg arra utal, hogy Heathrow, az Egyesült Királyság legnagyobb légikikötője még júliusban úgy határozott, napi százezerben maximalizálja a csúcsszezonban a termináljain áthaladó utasok számát. Az egyelőre szeptember 11-ig érvényes korlátozással próbálja meg az LHR legalábbis enyhíteni az immár inkább szabálynak, mint kivételnek tekinthető fennakadásokat a fel- és leszállások valamennyi fázisában, de különösen a poggyászkiadásnál. A világsajtót, beleértve lapunkat is bejárta a repülőtéren felgyülemlett kofferhegy drámai látványa.

A BA már eddig is 10 300 járatát törölte októberig, összesen egymillió utas életét nehezítve meg. A most meghirdetett jegyértékesítési felfüggesztés minden helyi és európai, valamint a Kairón és a marokkói repülőtereken keresztül repülő járatokra vonatkozik. Ettől magától értetődően azonnal az égbe szöknek a fapados légitársaságok már eddig sem éppen "budget" áron elérhető jegyei a következő időszakra. Utazási szakértők azzal riogatnak, hogy "nagyon valószínűnek" tekinthető a jegyárusítási korlátozásnak az egész nyarat érintő meghosszabbítása, különösen az augusztus végi háromnapos munkaszünet okozta felfokozott igények miatt. Heathrow csak egy a nagy-britanniai repülőterek közül, melyek a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében elrendelt lezárások idején munkaerejük jelentős részétől váltak meg és ezt a közben a Brexit miatt életbe lépett európai munkavállalói rendelkezések miatt is nehezen tudják pótolni.