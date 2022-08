Árpási Bence;

rezsi;

2022-08-04 12:00:00

Ebbe családok fognak belerokkanni, orrbavágás lesz az első rezsiszámla

„A rezsinövekedés annyira brutális és zsebbevágó, hogy nem hiszem, képesek lesznek ezt elfedni a különféle, a kormányzat által kreált vagy felnagyított ellenségek” – fogalmazott a Népszava kérdésére Síklaki István szociálpszichológus. A nyugalmazott egyetemi tanárt azzal kapcsolatban kérdeztük, vajon hová csatornázhatja be a hatalom azt a társadalmi elégedetlenséget, mely alighanem borítékolható és érezhető lesz szeptemberben, az első, megemelkedett közüzemi számlák megérkezése után.

– A NER évről évre kitalált vagy felturbózott egy problémát, amelyet aztán a bajok fő okozójaként állított be. Feltehetően most is hasonlóban gondolkodhatnak a Fidesz ideológusai. Ezek eddig minden alkalommal működtek, ám Síklaki Istvánnak vannak kétségei, most is így lesz-e, mivel a rezsiemelés olyan szintű probléma, aminél már ez sem fog segíteni. Jelezte, maga a rezsicsökkentés is egy hazugság, mert valójában hatósági ár volt, mégpedig magasabb a piaci árnál, ezért valójában megadóztattak bennünket. Kifejtette, egyelőre sokan nem számoltak utána fogyasztásuknak, emiatt beveszik a különféle „elterelő manővereket, de ha kijönnek az új tarifák alapján kiállított csekkek, az orrbavágás lesz”.

Síklaki István biztos benne: a hatalom megpróbálja majd valakire vagy valamire ráirányítani a feszültség nyomán keletkező frusztrációt, gyűlöletet, de nehéz dolga van „mert már mindenki soron volt”. Egyedül az ukránokat tartja reálisnak, mint kézenfekvő célpont, de az szerinte külpolitikai okokból necces lenne.

A szakértő kifejtette, eddig Orbán Viktor és a Fidesz megúszta az elégedetlenségi hullámokat, de most nem biztos benne, hogy sikerül majd kitérniük. „Ebbe családok fognak belerokkanni. Elkezdhetjük gyűlölni, teszem azt a malájokat, ám attól még a rezsiszámlát ki kell fizetni” – fogalmazott Síklaki István.

Egyébként már most megfigyelhető az a kormányzati tematizálás, mely minden bizonnyal a rezsiemelés és az új árszabás okozta káoszról szeretné elvonni a figyelmet. Ilyennek tudható be Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében a „fajok keveredését” firtató rész, de sokan vannak, akik a Hegedüs Zsuzsa főtanácsadó lemondása és kemény bírálata (majd ezután visszafordulása) körül kialakult üzengetést is a show részének tartják. Takaréklángon van a migrációs helyzet, de az örök sláger, Brüsszel pedig bármikor játszhat. Egyelőre azonban úgy tűnik, minden a legnagyobb rendben a Fidesz szempontjából, legalábbis ha a felszínt nézzük. Bár a kata-törvény módosítása miatt voltak kisebb tüntetések, ám a demonstrációk gyorsan elhaltak, érdemi hatásuk pedig nem volt a folyamatok alakulására. Intő jelek persze akadnak. A Publicus Intézet lapunk számára készített felmérése azt mutatja, hogy a teljes népességet vizsgálva 12 százalékponttal csökkent a Fidesz népszerűsége rövid idő alatt. Az IDEA Intézet a teljes népességben 6, míg a biztos szavazó pártválasztóknál 3 százalékpontos csökkenést mért. Bár még mindig jelentősen vezet a Fidesz, elkezdődött az úgynevezett peremszavazók lemorzsolódása.