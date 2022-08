Patthy Loránd;

Mártély;polgármester;időközi önkormányzati választás;Lázár János;sofőr;

2022-08-03 15:45:00

Lázár János volt sofőrje polgármester lenne Mártélyon, a miniszter nem győzi pocskondiázni az ellenfelét

Gyakorlatilag meg is fenyegette a települést, hogy nem lesz kormányzati támogatás, ha nem Ambrus Istvánra szavaznak a helyiek.

Időközi polgármester- és képviselő-testületi választást tartanak vasárnap a Csongrád-Csanád megyei Mártélyon, ahol Lázár János egykori sofőrje, Ambrus István is indul - írja a szegeder.hu.

Az időközi választást azért kell megtartani, mert - amint arról lapunk is beszámolt - április végén a helyi képviselő-testület feloszlatta magát. Már akkor is Lázár Jánost lehetett sejteni a háttérben, ugyanis a testületben arra panaszkodtak, hogy azért nem kapnak állami támogatásokat, mert Putz Anita polgármester korábban Márki-Zay Pétert támogatta. Egy helyi vállalkozó korábban lapunknak úgy értékelt:

A most vasárnap esedékes választásokon hivatalosan mindkét jelölt függetlenként indul, a gyakorlatban viszont láthatóan nem ez a helyzet. A hat képviselői posztra tizenöt független jelölt közül lehet választani.

Lázár János a Facebookon korábban régi-új munkatársként mutatta be Ambrus Istvánt, aztán a HódPress derítette ki róla, hogy egészen konkrétan a miniszter sofőrje volt. Ezen bizonyára bensőséges viszony fényében aligha meglepő módon Lázár János buzgón neki is állt Putz Anitát pocskondiázni a sajtóban. Egy rádióinterjúban egyebek között azt állította, hogy „Mártély teljes csődben van, működésképtelen a község, a gyeplő be lett dobva a lovak közé, semmilyen fejlődés, semmilyen fejlesztés nincs, a községházán a polgármester és a korábbi képviselő-testület felélte a pénzt és tele vannak adóssággal.” Ezt követően világossá tette, hogy ezen csak akkor fognak tudni változtatni, ha az általa támogatott Ambrus Istvánra szavaznak Mártélyon. Összegzésként gyakorlatilag megfenyegette a települést:

Arra vonatkozóan, hogy miért van tele adóssággal a település, illetve miért nincsenek fejlesztések, a Lázár János által közzétett videórészlet konkrétumot nem tartalmaz, Putz Anita viszont még áprilisban közzétette a leadott pályázataik összegzését, amelyből az derül ki, hogy azok jókora részét elutasította a kormányzat, főként a fejlesztési projekteket nem támogatta a kormány.

Lapunk nem sokkal a választások után arról is beszámolt, hogy bosszúhadjárat indult a Márki-Zay Pétert támogató polgármesterek ellen. Így például mivel Kübekháza vezetője a kormánypári figyelmeztetés ellenére sem „húzta meg magát”, a település pályázatait „lehúzták”. Mártély polgármesterét pedig egy fideszes aktivista már a választás éjjelén távozásra szólította fel.

Lázár János egyébként korábban másik két, a Csongrád-Csanád megyei 4-es számú választókerületben lévő település „renitens polgármestereinek” is üzent: Mártély mellett állítása szerint Csanádpalotát és Algyőt „túszul ejtették” az „alkalmatlan polgármestereik”. Úgy látta, a csanádpalotai polgármester, Debreczeni István „szétverte” a települést, az algyői Molnár Áron szerinte Botka László szegedi polgármester „embere”, akit munkára kellene sarkallni, mert „nincs ötlet és elképzelés, amihez támogatást lehetne adni”. Putz Anita pedig Mártélyon akkori állítása szerint csak őt gyalázza, miközben a falu „hanyatlásnak indult”. Hozzátette, „szívesen segítenék, ha volna kinek és miben, csakhogy sajnos nem bombáznak naprakész tervekkel, ötletekkel, javaslatokkal. (...) A mostani vezető nem segíti, hanem akadályozza a falu fejlődését”.

A három polgármester közül Debreczeni Istvánt idő közben le is váltották a posztjáról, most Perneki László Csanádpalota polgármestere.