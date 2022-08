Batka Zoltán;

határvadász;

2022-08-03 19:04:00

Hatból egy jelentkező lehet alkalmas határvadásznak

A felvételizőknek többek között fekvőtámaszokat, felüléseket és 1500 méter futást kell teljesíteni a „ vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint”.

– A most határvadásznak jelentkezőknek csak töredéke lesz alkalmas arra, hogy ellássa a szolgálatot a déli határon – mondta lapunknak Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő. A kormány – miután többszöri kérdésünket is figyelmen kívül hagyta – végül a napokban árulta el a Magyar Hangnak, hogy eddig hatezren jelentkeztek határvadásznak. Tarjányi Péter a hasonló toborzások tapasztalata alapján úgy vélte: ennyi jelentkezőből nagyjából ezer – ezerötszáz fő lesz az, aki pszichológiailag és fizikailag is alkalmas lesz a feladatra. Ez ugyanis egyáltalán nem könnyű: a határon napi több tíz kilométert is meg kell tenni – esetenként futni – a kerítés mentén, teljes menetfelszerelésben, közben szakszerűen és jogszerűen is el kell járni a határsértőkkel szemben, ami testileg-lelkileg megerőltető feladat. A kérdés legfeljebb az, hogy a toborzók lazítanak-e a felvételi követelményeken. Mint arról már írtunk, Orbán Viktor miniszterelnök korábban úgy vélte: 2-4 ezres lehet az új, rendőrség berkein működő határvadász alakulat összlétszáma.

A Police.hu-n elolvasható tájékoztatóból csak annyi derült ki, hogy a felvételizőknek többek között fekvőtámaszokat, felüléseket és 1500 méter futást kell teljesíteni a „ vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint”. Például a 40 éves korig tartó első korcsoportban elég fél perc alatt 17 fekvőtámaszt, egy perc alatt 30 felülést végrehajtani, illetve az 1500 méteres síkfutást 8 perc 52 másodperc alatt teljesíteni. (Sőt, lehet ennél lassabbnak is lenni, ekkor viszont több fekvőtámaszt vagy több felülést kell csinálni.) A 40 év feletti férfiaknak 14 karhajlítást, 25 felülést kell végrehajtani, illetve 9 perc 10 másodperc alatt teljesíteni a másfél kilométert.

A kormány korábban azt ígérte: szeptembertől állhatnak szolgálatba a határvadászok. Azaz a Készenléti Rendőrség telephelyein immáron kevesebb mint egy hónap van arra, hogy kiképezzék az ősztől szolgálatba állókat. Arra a kérdésre, hogy ez mire elég, Tarjányi Péter azt mondta: ennyi idő alatt egy sorkatona alapkiképzését lehet megkapni, ám a déli határon folytatott meglehetősen bonyolult és megerőltető tevékenység elvégzéséhez az egy hónapnyi felkészítés nem elengedő. Szerinte amit látunk az inkább tűzoltás. A kormány rohammenetben szervezi újra a határőrséget, ami egyben annak is a beismerése, hogy a rendőrségi és a katonaságnál is óriási a létszámhiány ami miatt megbukott a kabinet korábbi határvédő rendészeti koncepciója. A szakember emlékeztetett: már korábban is volt egy határvadász toborzás, ám akkora volt a rendőrségi létszámhiány, hogy az akkor felvett és kiképzett határvadászok java részét is a városokba osztották be utcai járőrszolgálatra. Helyettük és jobb híján katonák látták el a határvédelmi feladatot, ám ez a rendszer már akkor is recsegett-ropogott. Időközben pedig az orosz-ukrán háború miatt a katonaságot már nem lehet a déli határon alkalmazni, ha viszont a rendőrségtől vezényelnek el munkaerőt, úgy a városokból kellene utcai járőröket nélkülözni. Így a kormány elszánta magát, hogy a korábban felvett határvadászok és a most felveendő újoncokból lényegében újraszervezze az egykor a rendőrségbe integrált és gyakorlatilag megszüntetett határőrséget. Mint megírtuk, a határvadászok alapilletménye bruttó havi 300 ezer forint, ami éjszakai, készenléti, nyelvvizsga pótlékokkal bruttó 400 ezer forintig mehet fel.