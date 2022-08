nepszava.hu;

Zugló;3-as villamos;garázdaság;könnyű testi sértés;rendőrség;elfogás;

Elfogták a rendőrök a 3-as villamoson inzultáló garázda fiatalokat

A tizenéves elkövetők közül az egyik lányt elfogták, a fiú feladta magát, harmadik társuk még gyermekkorú.

Csoportosan elkövetett garázdaság bűntett és könnyű testi sértés vétség gyanúja miatt folytat nyomozást két fiatal ellen a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága – írja a police.hu azután, hogy a rendőrök elfogták őket. Az adatok szerint a 3-as villamoson még júniusban egy fiatal nőt inzultáltak, zaklattak és egyikük meg is ütötte. A tizenéves gyanúsítottakat néhány órával azután fogták el, hogy a rendőrség a honlapján közzétette a bűncselekményekről készült felvételt.

Több bejelentés érkezett ugyanis, hogy felismerik a videón szereplő fiatalokat. A zuglói rendőrök először a 17 éves lányt azonosították, majd a 14 éves fiút is. A rendőrök a lányt szerdán délelőtt zuglói lakcímén fogták el, majd délután a fiú feladta magát a kerületi kapitányságon. Harmadik, gyermekkorú társukat a rendőrök még nem hallgatták meg.

Amint arról a Népszava is beszámolt, az eredeti rendőrségi felhívás szerint a két nő és egy férfi június közepén kezdte el zaklatni az utast a 3-as villamoson, a férfi ok nélkül meg is ütötte a nőt. Az utas ezt követően leszállt, ám a társaság követte, és tovább zaklatták őt.