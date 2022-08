nepszava.hu;

2022-08-03

Hódmezővásárhelyen sem lesz tűzijáték augusztus 20-án

Márki-Zay Péter polgármester közölte a hírt, és azt, hogy a felszabaduló másfélmillió forintot rászorulókra költik.

A hódmezővásárhelyiek úgy döntöttek: nem lesz tűzijáték idén augusztus 20-án – jelentette be Facebook-oldalán Márki-Zay Péter. A több mint negyvenezres lélekszámú megyei jogú város ellenzéki polgármestere szerint a polgárok az ingyenes városi újságban elhelyezett lapon dönthettek a kérdésben.

Márki-Zay hozzátette, hogy a tűzijáték lebonyolítására közbeszerzési eljárással választották ki a beszállítót, aki már megkezdte az előkészületeket a munkára. Ugyanakkor a fideszes kormány javaslata nyomán módosított kata-szigorítás miatt nehéz helyzetbe került a nyertes kisvállalkozó, az önkormányzat az ő megsegítésére gyűjtést szervezek.

Amint arról folyamatosan beszámoltunk, a hazánkban kialakult válság, nehéz gazdasági helyzet, a kormányzati megszorítások, adószigorítások miatt Magyarország települései, köztük nagyvárosok egyre másra mondták, mondják le a költséges, sokak szerint környezetszennyező és az állatokat is veszélyeztető, de augusztus 20-án évtizedek óta hagyományos tűzijátékokat. Az is kiderült, hogy az állami Magyar Posta egyik partnere Budapesten is közvélemény-kutatásba kezdett a fővárosban a kormány által tervezett „Európa legnagyobb tűzijátékáról”.