Földvári Zsuzsa (Bécs);

háziorvos;Ausztria;összeesküvés-elmélet;öngyilkosság;COVID-19;

2022-08-05 09:29:00

Tüntettek az öngyilkos osztrák háziorvosért, akit oltásellenesek kergettek a halálba

Szélsőjobboldali Covid-ellenesek áldozatává vált egy öngyilkosságba kergetett osztrák orvosnő, a kíméletlen online hajtóvadászatot a rendőrség nem állította le.

Több ezer ember, főleg orvosok tartottak szolidaritási tüntetést az osztrák fővárosban és Felső-Ausztria több városában a pénteken elhunyt Lisa-Maria Kellermayr emlékére. A 36 éves háziorvos, a Wels közeli Seewalchen am Attersee nevű 5600 lakosú kisvárosban működtette rendelőjét, közmegelégedésre. Egészen tavaly novemberig, amikor is a háziorvos a Covid-19 elleni oltás és a maszkviselés elkötelezett híve, fel nem tette a Twitterre egy demonstráció képeit, bemutatva, hogy oltásellenes tüntetők, megszegve az előzetes megállapodást, elállták a helyi kórház főbejáratát és a mentőautók számára szabadon tartott bejutást is akadályozták.

A felvétel balul sült el, a szélsőjobboldaliként azonosított tüntetők ugyanis felfedezték a képen a doktornőt, akinek ettől kezdve nem volt nyugodalma. Elsősorban az interneten keresztül kezdték őt oltáspártisága miatt becsmérelni és halállal fenyegetni névtelenül, viszont olyan durván, hogy a sajtó utólag is csak töredékeket mert közölni a rémisztő szövegből. Lisa-Maria Kellermayr természetesen borzasztóan megijedt, különösen, amikor minden adatát is közzétették, s a welsi rendőrséghez fordult. Ahol az első perctől fogva kételkedtek a fenyegetések komolyságában, inkább arra gyanakodtak, hogy az doktornő ismertségre törekszik, betegkörének növelésére. Immel-ámmal foglalkoztak hát a fenyegetéssel, aztán egy idő múlva azzal is leálltak.

Pedig a becsmérlés folytatódott, a durvaság erősödött. Az egyre feszültebb háziorvos rendőri védelmet kért. Nem kapta meg, mindössze annyit sikerült elérnie, hogy rendőrautó járta be időnként a rendelő utcáját. A felvilágosító munkájáról, tévészerepléseiről megismert asszony üldözéséről a sajtó is írt, így jutott el a történet egy Nella álnevet használó németországi lányhoz. A napközben cyber-szakértőként dolgozó, szabadidejében számítógépes bűnözőkre vadászó, mindössze 22 éves hacker, egy két óra alatt két csúfszájú twitterezőt is talált, akik a belgyógyászt vették célba. Egyikük felső-bajoroszági férfiú, bizonyos „Claas, a gyilkos”, akiről hamar kiderült, hogy neonáci. Az osztrák és a német rendőrség egyaránt kételkedett „Nella” állításában, dilettánsnak nevezték, és nem is kezdtek senki után nyomozni.

Bécsben ügyvédhez is elment, aki nem csupán azt erősítette meg, hogy rendőri védelem járt volna, hanem arra is felhívta a közvélemény figyelmét, hogy 2021 áprilisa óta Ausztriában hatályos az online uszítást és gyűlöltkeltést szankcionáló törvény. Ennek alapján minden bejelentett gyűlöletbeszédet 24 órán belül törölni kell az internetről. Az ügyvéd egy saját praxisából származó történetet is közkinccsé tett, e szerint egy ügyfelét egy haragosa késsel leszúrta, a tettes elmenekült, majd a kórházba került áldozatát telefonon fenyegette. Az illető nem kapott védelmet, a merénylőt azonban végül elfogták. Hosszú éveket töltött börtönben, szabadulása után újból keresni kezdte régi áldozatát. Egy, az osztrák állami televízióban gyakran szereplő virológus pedig elmondta, őt is becsmérelték, fenyegették, azóta - egy hónapos betegállományból felépülve - kizárólag parókában hajlandó közlekedni.

Rosszra fordult a háziorvos élete is, elfogyott a megtakarítása, amiből védőit finanszírozta. Idén júniusban átmenetileg, július 13-án pedig végleg bezárta a praxisát. A múlt hét péntekén holtan találták a rendelőjében, idegenkezűség a rendőrség szerint kizárva, önmagával végezhetett. Családja boncolást kért.

Augusztus 1-től lazítottak Ausztriában a Covid-ellenes szabályokon, öt napos láztalanság után az is dolgozni mehet, akinek még pozitív a tesztje. Már aki teszteltet, mert ennek ingyenessége is a múlté, havi öt próba után fizetni kell. A bécsi Die Presse közli, hogy újra 6000 fölött van a napi fertőzöttek száma, feltevése szerint a kormány, amely fél éve még kötelezővé akarta tenni az oltást, most inkább a teljes lakosság átfertőzésében gondolkodik.