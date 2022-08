nepszava.hu;

2022-08-05 11:57:00

Hatalmas üzlet az ársapkás étolaj Komáromban

Naponta több szlovák rendszámú utánfutó és kisteherautó is megfordul a boltok parkolójában, hogy a rendszert kijátszva megpakolt csomagtartóval vigyék ki az országból az étolajat.

Komáromban elindult az étolajbiznisz. Míg Szlovákiában egy liter étolaj 2 euró 80 cent, vagyis körülbelül 1100 forint, addig Magyarországon ugyanaz a kiszerelés mindössze fele annyiba kerül. A helyiek szerint ez az oka annak, hogy naponta több szlovák rendszámú utánfutó és kisteherautó is megfordul a boltok parkolójában, és bár a kormányrendelet alapján egy személy egy literből három flakont, az ötliteresből pedig csak egyet vásárolhat, sokan kijátsszák a rendszert, és kartonszámra viszik az olajat - derül ki az RTL Klub riportjából.

A Fókuszt informáló helyi lakosok szerint sokan egy teljes bevásárlókocsit megpakolnak étolajjal, hogy aztán a határ túloldalán eladják. A közösségi oldalon több erre utaló posztot is találtunk: egy palack étolajat 2 euróért árulnak, így az eladó nagyjából 240 forintot nyer az üzleten. Az egyik népszerű komáromi diszkontáruházban a műsor munkatársai megpróbáltak háromnál több étolajat venni, a pénztárnál azonban nem engedték. Mindezt rejtett kamerával rögzítették.

Emiatt felütötte fejét a készlethiány. Egy másik üzletben délelőtt 11 órakor már csak egy-egy flakon volt a polcokon, az eladók azt mondták, aznap már mindent eladtak, és csak másnap érkezik az új áru. Németországban egyes szupermarketekben például már csak személyi igazolvánnyal lehet étolajat vásárolni, amit azzal indokolt az érintett élelmiszer-üzletlánc, hogy a lehető legegyenletesebben szeretné szétosztani a készletet a vásárlók között. A komáromi lakosok szerint náluk is ez lenne az egyetlen megoldás. Néhány hónapja a határon túlról érkezők benzinfelvásárlása is azzal szűnt meg, hogy csak magyar rendszámú autóra lett érvényes a kedvezményes ár. A legolcsóbb flakon étolaj 1030 forintba kerül Szlovákiában, míg az ötliteres 17 euró, vagyis körülbelül 6700 forint, szinte kétszer annyi, mint a magyar boltokban. De nálunk is már csak nyolc hétig maradnak alacsonyan az árak. Október elsejétől ugyanis megszűnik az árstop, így az elemzők szerint az étolaj akár több mint 1000 forintba is kerülhet.