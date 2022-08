R. Hahn Veronika (London);

Egyesült Királyság;infláció;recesszió;Bank of England;Konzervatív Párt;vezetőválasztás;

2022-08-05 18:12:00

Az előrejelzések szerint katasztrofális gazdasági helyzettel kell majd szembenéznie Boris Johnson leendő utódjának

Az "ügyvezető" kormányfő és pénzügyminisztere zavartalanul nyaral.

A néhány órával az aspiránsok Sky News-on megtartott utolsó, legkeményebb, sorsdöntő tévévitája előtt az angol jegybank elnöke által felvázolt kilátások új dimenzióba helyezték a konzervatívok vezetőválasztási kampányt. Andrew Bailey prognózisa a közvélemény minden várakozásánál sötétebb volt. E szerint a gazdaságra a 2008-as pénzügyi válsággal felérő recesszió, ez év végétől kezdődően öt negyedév GDP-csökkenés vár. A 13 százalékra becsült infláció közepette ebben az évben 1,5, jövőre 2,25 száżalékkal lesz kevesebb a háztartások bevétele, amihez hasonló visszaesésre az 1960 óta vezetett statisztika óta nem volt példa, annak ellenére, hogy a kormány még jelenlegi válsága előtt 21 milliárd font értékű intézkedés-csomaggal reagált a megélhetési krízisre.

Az infláció mérséklését célzó korábbi óvatosabb lépések után a Bank of England most 27 éves rekordot megdöntő egyszeri nagy ugrásra szánta el magát, 0,5 százalékkal 1,75 százalékra emelve a bázis kamatot, ami azonnali extra terhet jelent a briteknek a lakás- és egyéb kölcsönök visszafizetésénél. A jegybanki veterán gondterhelt arca nem hagyott kétséget a gazdaság betegségének komolysága felől. Bailey az "Oroszország által Európában bevezetett gázszolgáltatási korlátozások begyűrűzésével" indokolta a történteket, kifejezve egyben a "küszködő családok iránti mély együttérzését". A háztartások legnagyobb problémája az élelmiszerárak égbe szökése mellett itt is a villany- és gázszámla kiegyenlítése. Ennek összege a januárban esedékes ársapka-szabályozás után az évi 4200 fontot (közel 2 millió forint) is súrolhatja. Az átlagfizetés 25,971 ezer font (12,2 milló forint). A baljós kilátások ismertetése során nem hangzott el a Brexit szó, melynek a 2016-os népszavazás előtt oly sok előnyét sorolta fel a Boris Johnson által vezetett kampány. Ahogy ezt a média nem rejtette véka alá, a jelentés jó előre rögzített napon az "ügyvezető" kormányfő és az átmeneti pénzügyminiszter, Nadhim Zahawi is szabadságon volt, nem volt mit mondaniuk a lakosság számára.

A tory vezetőválasztási kampány döntősei nem engedhették meg maguknak a hallgatás luxusát, hiszen az emberek feszülten várják, kit szavaz meg a Konzervatív Párt mintegy 160 ezer tagja, a lakosság 0,3 százaléka az ország kormányfőjének. Kay Burley, a Sky News tapasztalt, rámenős, nagyon felkészült műsorvezetője és a tévécsatorna stúdiójába meghívott "mezei", döntésüket még nem meghozott párttagok alaposan megszorongatták előbb Liz Truss külügyminisztert, majd Rishi Sunak volt pénzügyminisztert. A gazdasági-üzleti téren kimagaslóan képzett Sunak határozottabban és hatásosabban válaszolt a válságmenedzselési kérdésekre. Liz Truss nem kapta meg a remélt pozitív reakciót az olyan hangzatos, de megmagyarázatlanul maradt kijelentéseire, miszerint a "recesszió nem elkerülhetetlen, ám ő meg tudja változtatni a kimenetelt, valószínűbbé tudja tenni a gazdaság növekedését." Vagy amikor azt mondta, hogy most kell bátornak lenni, mert ha most nem cselekszünk, nagyon-nagyon nehéz idők elé nézünk.

Míg Truss úgy gondolja, multimilliárdos adócsökkentési terve képes lesz lendületet adni a gazdaságnak, Sunak leszögezte, hogy ez "lehetetlen a magas infláció közepette és nem szabad felelőtlenül költeni az ország hitelkártyájára". A külügyminiszter asszony ismételten zavarba jött és csökönyösnek tűnt, amikor fejére olvasták következetlenségeit, politikai pálfordulásait, például a közalkalmazotti fizetések lakóhelytől való függővé tételének katasztrofálisnak bizonyult és sebtében visszavont tervét. Sunaknak nem csak pénzügyminiszteri tevékenységét kellett megvédenie, hanem azokat a vádakat is, hogy lemondásával "hátba szúrta" Boris Johnsont, költségesen öltözködik, vagy még fiatalon azt találta mondani, "senkit nem ismer, aki a munkásosztályhoz tartozik". Talpraesett, őszintének látszó válaszai jobb benyomást tettek a közönségre. A vita végeztével rendezett gyorsfelmeréséből a feltett kezek alapján Rishi Sunak került ki lényegesen jobban. A szofisztikáltnak tűnt digitális szavazás nem működött.

A legutóbbi YouGov közvélemény-kutatás alapján Liz Truss fölényesen, 34 százalékkal vezet riválisa előtt, de Sunak "nem ismeri be vereségét, mert valami olyanért harcol az utolsó percig, amiben mélyen hisz". Több kampányvita van még hátra, nem kizárt, hogy a Sky News műsora nyomán változik a verseny kimenetele.