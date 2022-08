Gál Mária;

Ukrajna;háború;NATO;

2022-08-05 15:47:00

Putyin nem nyerhet

A harctéri események nem vetítik elő a biztos orosz győzelmet.

"A második világháború óta nem volt ilyen veszélyes a helyzet Európában" –jelentette ki Jens Stoltenberg csütörtökön. A NATO főtitkár a jelenleg fennálló világrend elleni támadásnak nevezte Ukrajna Oroszország általi letámadását, hozzátéve: nem szabad megengedni, hogy Moszkva megnyerje ezt a háborút. Stoltenberg megnyugtatta a NATO tagországokat, hogy bár a szervezet nem azért van, hogy háborúzzon, hanem, hogy megelőzze a fegyveres konfliktusok kialakulását, minden tagországát védelmezni fogja egy esetleges orosz támadás esetén. Pillanatnyilag viszont az észak-atlanti szövetségnek két feladata van, tette hozzá - Ukrajna támogatása, illetve a NATO és Oroszország közti háború elkerülése.

Egyelőre a harctéri események nem vetítik elő a biztos orosz győzelmet. A hetek óta megrekedt keleti offenzívában látványos eredményt nem tudnak felmutatni az orosz erők, a nyugati modern fegyvereket sorra bevető ukrán hadsereg viszont lassan ugyan, de kezd előrenyomulni a tavasz óta megszállt herszoni régióban, jelentések szerint már több mint ötven települést visszafoglaltak.

Az orosz tüzérség különösebb látható stratégia nélkül bombáz újra. Csütörtöki jelentések szerint legalább nyolc ember vesztette életét és többen megsérültek a donyecki Toreckben, a frontvonalhoz közeli, ukrán felügyelet alatt lévő településen, ahol egy buszmegállót ért orosz csapás délután 1 óra környékén. Pavlo Kirilenko donyecki kormányzó szerint a sérültek között 3-4 gyerek is van, valamint egy lelkész is, akinek közeli temploma is megrongálódott. A helyi ukrán vezetés ezt megelőzően, a reggeli órákban nyolc támadást jelentett a donyecki területről, Bahmut, Marinka, Sevcsenko környékén. Ezek három emberéletet követeltek.

Donyeck az orosz hadsereg elsődleges célpontja, Volodimir Zelenszkij elnök már múlt hét végén evakuálásra szólította fel a lakosságot az egyre hevesebb orosz bombázások illetve a vízellátási gondok miatt.

A déli frontvonal közelében fekvő Mikolajivben lakóövezetet ért az orosz csapás, és számos kisebb település is tűzérségi tűz alá került. Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban rakétákkat támadták az ipari zónát, és támadást jelentettek Zaporizsjából is, abból a régióból, ahol Európa legnagyobb atomerőműve március óta orosz megszállás alatt van.

Putyin csapatai Mariupol elfoglalása és a keleti offenzíva májusi megindítása óta arra törekednek, hogy szárazföldi korridort biztosítsanak a szeparatista régiókon keresztül a Krím félszigethez. Bár több stratégiai jelentőségű települést elfoglalt, a fő célpont, Szlovjanszk és Kramatorszk máig ukrán ellenőrzés alatt van.