Bálint Orsolya;

Tusványos;Donald Trump;Orbán Viktor;nemzeti együttműködés rendszere;illiberalizmus;

2022-08-07 18:24:00

Heti Abszurd: Fidesz-dzsigolók és teljes kéjmámor

Tusványos lehúzta a rolót, miután a horogkeresztény beszédeket (vö. „a magyar faj rázva, nem keverve jó”) dallamos vastapssal kísérve elmondták, a narkót a g.ci román rendőrök elkobozták, és az Orbán-szexuális Bohár/Deák Danik, Demeter Szilárd és a többi NER-haver szétbulizták magukat jobb híján Fidesz-fröccsel meghajtva az „Egy dologban szeretem, ha valaki kemény, arra vágyom, betörjön egy fideszes legény” refrénű popslágerre.

A Femina által közölt török kutatás szerint a pocakos férfiakkal amúgy is jobb a szex, mert tovább bírják a több női hormonjuk miatt, ami gátolja az orgazmust. A pacalmajszoló Fidesz-dzsigolók átlagkörfogatát elnézve, mi ez, ha nem a maratoni kéjmámor ígérete? Csak épp a beteljesülés esélye nélkül. Tizenkét éve az egész országot szétizélik, és még mindig akad, aki erre gerjed, krézi in láv vid szexonfájör Viktor, ő a legnagyobb csődör Európától a texasi olajvállalkozók báljáig. Még Jockey is elbújhat mellette, ha most beteszi a lábát Dallasba, hogy tovább licencelje az illiberalizmust Trumpéknak meg a teljes pusztuló, valójában csak kétbites agyú, magát fehér felsőbbrendűnek vélő Nyugatnak. A NASA üzent nekik, hogy az áprilisi, még a Holdról is látható győzelmet ideje lenne rendesen megünnepelni, meg is tették a cimbik, bár biztos szerényebb luxiban, mint egy Putyin által szervezett moszkvai aranyesős prostipartin, aminek emléke 2013 óta kísértheti a legendás puncimarkoló és furahaj-tulaj exelnököt. Bár még így is gyakrabban kerülhet elő álmaiban, mint a Kapitólium januári sámánostroma, melynek értelmi szerzői jogaiért most is vegzálják.

No de, a fajbeszéd másnapján Hegedüs művésznő, a tusványosi szappan­operett másik főszereplője bejelentette lemondását, ami kevesebb mint 24 órán belül okafogyottá vált, mert Orbán ekkorra Bécsben előadta, előfordul, hogy félreérthetően fogalmaz, így beszéde fajvédő jellege is okafogyottá vált – mi ez, ha nem az ok hiperinflációja? Senki ne keresse már nyomokban se a közéletben, ahogy az is pont egy taliga aprómajmot érdekel, hogy MZP valójában Gyurcsány miatt bukta az eleve megnyerhetetlen választást. Sajnos ez csak annak bizonyítéka, hogy miként megnevezett ellenlábasa, a kormányváltási főkerékkötő, ő is a vezér mátrixában mozog (lásd még: mindent átható Féktelen Orbáni Sugallat), ahogy szinte a teljes hazai ellenzék, akik most mind a keze alá dolgoznak, 2100-ra kitolva az újabb összefogás esélyét. Addig meg mi leszünk a legtöbb egyszemélyes ellenzéki párt országa, minden utcasarokra jut majd egy rendszerváltó, de olyan egy se széles e hazában, aki összeszervezné a hamarosan elszabaduló népharagot – mikor majd beindul a hullámgép a nyakig érő F.O.S.-medencében – valami vaskosabb tömörüléssé, például egy Rezsi- és Katakárosultak Nemzeti Ligájává. Akik már nem tudják megvenni a napokon belül ezerforintos kiló kenyeret, és nem is tartoznak azok közé, akik csökkenteni tudnák a lakossági piaci ár feletti túlfogyasztásukat, vagy fel tudnák emeltetni a fizetésüket hirtelenjében, ahogy miniszterelnökünk gondoskodott a minyonjairól, mielőtt a szokásos pénteki Kossuth rádiós interjúban részvétet nyilvánított volna a hamarosan éhezők, és ha a meleg szezont még túlélik, jó eséllyel megfagyók felé.

Az orbáni hadihajó már erőst hánykolódik az említett medansziéban, amit az összekapkodott kormányintézkedések hamar jeleznek. Nem azért jelentkezik be rendkívüli kormányinfóval Gulyás Gergely szombaton, hogy minden genderkonform igaz hazafinak jó hétvégét kívánjon – mindenki készítse a sörét, vagy valami keményebbet, kivéve a taxisok, mindörökké ámen –, és másnapra megjelennek a TikTokon a hogyan kezeljük a benzinmérgezést videók, ha félrenyeltük a cuccot, mikor a magántulajdonú személygépjárműnkből átfejtettük a fűnyíróba vagy a céges autónkba a hatósági áras üzemanyagot, mert az OBI-ból már rég elfogyott a kézi benzinpumpa.

A rezsibiztos, egyben a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának volt elnöke, halleluja, azért még tett egy kis körutazást Erdélyben, onnan küldte szét a világba fotóját, „Magos Déva vára madártávlatból” címmel, minden bizonnyal egy Atlantisz-guvat, a világ legapróbb és legritkább röpképtelen madarának perspektíváját mímelve a kukoricasusnyásban, ahonnét a képét lőtte, a kaputelefonjával, kondérlátószögből. Legalább augusztus 20-án 350 forint lesz a sör (tavaly ez még 1 euró volt, ma már csak 80 cent, nettó árcsökkenés!), mert a libernyákok már 92 ezren csatlakoztak a „nem veszek részt a tűzijátékon” Facebook-eseményhez, ezért alájuk kell lőni, hogy legyen elég szesz­árérzékeny nép, amely megcsodálja a guruló csudaturult meg azt, hogy porladnak szét színpompásan a tíz évre titkosított milliárdok a szemük előtt. A nemzet gázszerelője szerint azonban nehéz idők jönnek, ezért nagy tudásra van szükség (Andi, nézd, recesszió, ne fogd meg!), de helyette inkább a Legényanya örökbecsű gondolatait idéznénk, Pogány Judit tolmácsolásában: „Nem lenne nálunk semmi hiba, ha csak egy kis eszünk volna. De a legnagyobb baj az, hogy az elöljáróink még hülyébbek, mint mi vagyunk. Így volt ez mindig… Akár főispánt, akár bírót, akár tanácselnököt választottunk. Hiába választottuk a legeszesebbet, amint beleült a hivatali székébe, rögtön kezdett hülyülni, elfele, MIND! Én csak egy egyszerű parasztasszony vagyok… Nem tudom, mi az oka, talán a székekben van a baj…”