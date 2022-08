P. L.;

Lukács László György;Jakab Péter;Jobbik;pártalapítás;

2022-08-06 10:15:00

Lukács László György Jakab Péter esetleges pártalapításáról: emlékét megőrizzük

A Jobbik alelnöke szerint nem büntetőjogi kategória, hogy a volt elnök 103 millió forintot szervezett ki a pártkasszából a frakció tudta nélkül.

Nincs szükség az ellenzék további megosztására, nagyon nehéz mit mondani arra, ha valaki menni akar, de akkor azt szoktuk mondani, hogy az emlékét megőrizzük - így kommentálta a jobbikos Lukács László György a Spirit Fm reggeli Aktuál című műsorában azt a felvetést, hogy tervez-e Jakab Péter volt elnök kilépni és új pártot alapítani.

A Jobbik alelnöke abban bízik, hogy „Jakab Péter szíve jobbikos”, és marad a pártban, nem pedig a Nép Pártján nevezetű szervezettel képzeli el a jövőt, „mások rossz tanácsára alapozva”.

Lukács László György úgy véli, hogy bár Jakab Péter mindig is jobbikos fejjel gondolkodott, ebben a minőségében komoly változáson ment át. Azonban így is marasztalnák a pártban.

A műsorban szóba került az is, hogy - amint arról lapunk is beszámolt - Jakab Péter a frakció tudta nélkül mintegy 103 millió forint értékben négy évre bízott meg alkalmazottakat, akik a Jobbik szerint a bukott pártelnökhöz, de leginkább közeli bizalmasához, Molnár Enikőhöz kötődnek. Lukács László György szerint ez nem büntetőjogi kategória, erre egy frakcióvezetőnek van lehetősége, de egyeztetni kellett volna. Hozzátette, a Jobbik ebben az ügyben nem tett és nem is fog feljelentést tenni (igaz, hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt már megtette helyettük a feljelentést Tényi István - a szerk.).

A Jobbik alelnöke szerint bár a szerződtetett alkalmazottakat alkalmazzák, az a probléma, hogy ezek az egész ciklusra szólnak, és miközben a párttól egyébként is több tízmillió forintot vett el a kormányzat, nem biztos, hogy olyan könnyű a gazdálkodást négy évre előre tervezni.