nepszava.hu;

Ujhelyi István;Európai Uniós tagság;népszavazás;

2022-08-07 10:38:00

Népszavazással erősítené meg Magyarország EU-tagságát az MSZP

Ujhelyi István vészjósló jeleket lát.

„Népszavazást kezdeményezek az uniós tagságunk megerősítéséről!” - jelentette be vasárnap az MSZP EP-képviselője.

Ujhelyi István szerint soha ilyen komoly és valódi veszély nem fenyegette még Magyarország uniós tagságát, mint most, amikor világos és egyértelmű lett, hogy az Orbán Viktor vezette Fidesz-kormány képtelen teljeskörű kompromisszumra jutni az Európai Bizottsággal és a hazánknak járó források egy részét bizonyosan elveszítjük.

Azzal számol, hogy a „Fidesz propaganda-gépezete” az EU-t fogja felelőssé tenni a megélhetési válságért. „Orbánt és rendszerét eddig sem az értékek, hanem kizárólag az uniós pénzek tartották az európai közösségben, vagyis, ha a pénzcsap elzáródik, nem lesz, ami az Európai Unióban tartsa a rezsim vezetőit. Az általuk hozott hatályos szabályok szerint ráadásul a nép egyetértő szavazata nélkül, saját maguk dönthetnek erről. Mindezek miatt egyértelmű, hogy radikális lépésre van szükség: népszavazáson, de minimum egy, a jelenlegi kormány kezét megkötő törvényben meg kell erősítenünk hazánk uniós tagságát!” - fogalmazott. A politikus jelezte, ennek megfelelően a következő napokban az alábbi kérdést fogja benyújtani:

Ujhelyi István úgy látja, ez a hatályos szabályoknak és célnak megfelelő kérdés és ha „politikai nyomásra elkaszálják”, akkor másképp megfogalmazva újra be fogja nyújtani. Egyúttal biztos benne, hogy a kezdeményezéshez minden Európa-párti politikai és civil mozgalom egyetértően csatlakozni fog. Az MSZP parlamenti frakciója ezzel párhuzamosan be fogja nyújtani azt a törvényjavaslatot, amelyet a népszavazási kezdeményezés akar kikényszeríteni a magyar választók akaratának megfelelően. Amennyiben a Fidesz parlamenti többsége nem fogja ezt is lesöpörni és semmibe venni – ahogyan tette azt egy korábbi, napirendre sem engedett ellenzéki alkotmánymódosító javaslattal -, úgy nem lesz szükség a referendumra. De, ha a Fidesz elzárkózik attól, hogy hosszútávon és egyértelműen megerősítsük az értelmezhető alternatíva nélküli európai uniós tagságunkat, akkor mindent el fogunk követni azért, hogy mozgósítsuk Magyarország európai többségét és népszavazáson akadályozzuk meg, hogy a Fidesz képes legyen kivezetni minket az Unióból -- fogalmazott Ujhelyi István.