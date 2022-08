Rónay Tamás;

Ukrajna;

2022-08-08 15:51:00

Katasztrófa fenyeget Európában

A harcok közelében lévő zaporizzsjai erőmű rendkívüli veszélyt jelent nem csak Ukrajna, hanem Európa biztonságára nézve is.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója, Rafael Grossi, olyan nukleáris katasztrófa veszélyére figyelmeztetett, amely veszélyeztetheti a közegészségügyet és a környezetet Ukrajnában és az országon kívül. Mindezt azután jelentette ki, hogy pénteken orosz rakéták megrongálták az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egy részét, de nem történt sugárszivárgás. Pénteken az Energoatom a hat reaktorának egyikét lekapcsolta a hálózatról.

Az Energoatom közölte, a dél-ukrajnai létesítményben, amely Európa legnagyobb erőműve, egy nitrogén-oxigén egység és egy nagyfeszültségű távvezeték sérült meg. Oroszország márciusban foglalta el az objektumot, de megtartotta az ukrán alkalmazottakat. A zaporizzsjai erőmű biztonságát fenyegető veszélyt "mindenáron" el kell kerülni – hangoztatta Rafael Grossi.

Európa legnagyobb atomerőművét márciusban foglalta el az orosz hadsereg, de továbbra is az ukrán állami tulajdonú Energoatom üzemelteti. Ukrajna és Washington azzal vádolja Oroszországot, pajzsként használja az erőművet.

Mennyire viselte meg a háború az ukrán energiatermelést? A zaporizzsjai atomerőmű mellett az ukránok három hőerőművet veszítettek el. Az oroszok továbbá átvették az irányítást a Herszon régióban található Kahovszkaja vízierőmű felett is.

Az ország déli és keleti részén nagy létesítményű nap- és szélerőművek szolgáltattak megújuló energiát. Becslések szerint azonban az oroszok 40 százalékukat elfoglalták vagy megsemmisítették őket.

Ami a gázt illeti, fogyasztása csökkent, elsősorban a nagy ipari létesítmények elvesztése, illetve a termelés felfüggesztése miatt. Tavaly Ukrajna 26,8 milliárd köbmétert fogyasztott, idén ez 21-24 milliárd lehet. Ukrajna 16-19 milliárd köbmétert gázt képes előállítani. A fennmaradó mennyiséget importálnia kell. Ukrajna még 2015-ben felfüggesztette fel az Oroszországból származó gázimportot, Európából vásárolják a nyersanyagot. Csakhogy most maga Európa is nagy energiaproblémákkal néz szembe az orosz ellátás korlátozása miatt.

Az Egyesült Államokból származó cseppfolyósított gáz megoldás lehet, de egyelőre technikai problémák merülnek fel. Ukrajnának nincs saját LNG-terminálja, ezeket az európai országokban kellene használnia, és onnan gázvezetéken keresztül kellene szállítani a gázt.

A szénhelyzet sem jobb. Már tavaly az ország szénválságba került, vészhelyzetben kellett importálnia. Jelenleg exporttilalmat vezettek be, de az orosz invázió és az ország egy részének megszállása miatt a széntermelés csaknem egyharmadával csökkent.

Jelenleg az erőművek, elsősorban az atomerőművek biztosítják a pozitív energiamérleget. Ennek oka az is, hogy a háború óta a villamosenergia-fogyasztás csaknem 30 százalékkal csökkent, emlékeztetett a Gazeta Wyborcza.

Az orosz támadás ellenére az ukrán energiarendszert ebben az évben egyesítették az európaival, ezért az ország július óta jelentős többletenergiát értékesít az EU-nak. Jelenleg négy fő kedvezményezett van: Lengyelország, Szlovákia, Románia és Moldova. Az energiaexport évente legalább 1,5 milliárd euró bevételt hozhat Ukrajnának.

Az Európai energiarendszerhez való csatlakozás azt is garantálja, hogy Európa segítséget tud nyújtani Kijevnek, ha télen ellátási gondjai lennének. Csakhogy egyelőre felmérhetetlen, addig hogyan alakul a helyzet.

Jelenleg az oroszok által elfoglalt zaporizzsjai atomerőmű továbbra is az ukrán energiarendszert táplálja. Oroszországból azonban hallani olyan hangokat, hogy irányítsák át az itt megtermelt energiát a Krím felé. Mivel azonban ezt a gyakorlatban nehéz megvalósítani, Oroszország javaslatot tett arra, hogy értékesítsék azt Ukrajnának.

Mindenesetre a hosszú távú orosz jelenlét megkérdőjelezi az erőmű folyamatos működését, már csak azért is, mert szükség van a szükséges pótalkatrészek és javító egységek szállítására. A fő probléma azonban maga az objektum biztonsága.

Az ukrán állami olaj-és gázvállalatnál is vannak problémák. Július 26-án a társaság nem váltotta be időben egy 500 millió dolláros eurókötvényt. A Fitch felismerte, hogy a Naftogaz részben csődhelyzetben van. A számláján megfelelő összeg van ugyan, de a kormány nem vállalta, hogy ezeket az alapokat a kötelezettségek visszafizetésére fordítja. Augusztus 3-án a Naftogaz fellebbezést nyújtott be a hitelezőkhöz azzal a javaslattal, ne csak 2022-re, hanem 2024-re és 2025-re is két évre halasszák el a kötelezettségek teljesítését.

Az gáz-és fűtési árak emeléséről szóló kijevi memorandum szintén problémát jelenthet a Naftogaz számára. De még a jelenlegi tarifák mellett is sok embernek nincs pénze a közüzemi számlák fizetésére. Ezért mindenki azt reméli, idén enyhe lesz a tél.

Az ukrán hadsereg egyre nagyobb nyomás alá kerül a keleti Donyecki területen, de saját információi szerint egyelőre minden orosz előrenyomulást visszavert. A Razoni ukrán gabonát szállító hajó most vasárnapra tervezett Libanonba érkezését törölték, várhatóan kedden érkezik meg. Vasárnap négy gabonaszállító hajó indult ki az ukrán kikötőkből.