Orbán Viktor;Hadházy Ákos;honvédségi repülő;

2022-08-07 16:07:00

Hadházy Ákos: honvédségi luxusgéppel ment nyaralni Orbán Viktor

Valamint a dallasi CPAC-konferenciára is ezzel utazott.

„A miniszterelnök továbbra is az állami (»honvédségi«) luxus jettel jár nyaralni. Nem hittem, hogy 35 százalékos infláció, többszörös energiaár emelés, benzinhiány, masszív adóemelés idején is meg meri csinálni, de a repülő jeladója nem hazudik” - írta vasárnap Facebook-oldalán Hadházy Ákos.

Közlése szerint a luxusrepülő augusztus 1-én landolt New Yorkban, onnan két nap múlva ugrott át Dallasba, a „szalonnáci hakni idejére”. Negyedikén éjjel indult vissza Budapestre. A repülő 5-én 9 órakor (UTC) landolt Ferihegyen, majd háromnegyed óra múlva indult is tovább, hogy egy gyors kecskeméti leszállás után repüljön a horvát tengerpartra, dél körül már landoltak is. Ma pedig már virágmintás ruhában fotózkodik egy sziget éttermében.

- fogalmazott Hadházy Ákos.