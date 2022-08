nepszava.hu;

Orbán Viktor;Horvátország;vakáció;

2022-08-07 12:50:00

Orbán Viktor Horvátországban viselt inge mindent visz

A jelek szerint megkezdte szabadságát a kormányfő.

A horvátországi Brač szigetén, egy helyi étterem tulajdonosával fotózkodott Orbán Viktor – vette észre a 444 az ezt tanúsító Instagramon feltűnt bejegyzést.

„Megtiszteltetés volt számunkra, hogy vendégül láthattuk Orbán Viktor urat” - olvasható a posztban.

Persze nem mindig voltak ilyen nyugodtak a magyar-horvát kapcsolatok. Mint lapunk is beszámolt róla, pár hónappal ezelőtt kisebb diplomáciai botrányt okozott a miniszterelnök, amikor arról elmélkedett, hogy elvették tőlünk a tengereinket. A horvátok éppen ezért be is kérették a magyar nagykövetet, itteni nagykövetük pedig a külügyminisztériumtól kért magyarázatot.