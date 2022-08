Árpási Bence;

Parlament;

2022-08-08 06:30:00

Nem a mai rendkívüli parlamenti ülés után bukik a NER, de ezzel is alternatívát mutatna az ellenzék

Van, aki szerint ez pótcselekvés.

– Balgaság lenne, ha az ellenzék nem fogna meg minden eszközt arra, hogy bemutassa, mit tenne másképp – mondta lapunknak Kunhalmi Ágnes. Az MSZP társelnökét a hatpárti ellenzéki összefogás által kezdeményezett ma kora délutáni rendkívüli üléssel kapcsolatban kérdeztük. A pártok – mint arról már írtunk – határozati javaslataikban indítványozzák többek közt a kata-törvény eltörlését, a rezsiemelés megszüntetését, de beszélni kívánnak a súlyos élelmiszerválságról, a fenntartható rezsicsökkentésről, épületszigetelésről, az egységesen 5000 forintos klímabérletről vagy az élelmiszerek és a gyerekneveléshez szükséges eszközök nulla százalékos áfájáról. Azonban mindez érdemi döntésekkel nem valósulhat meg, hiszen a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté már jelezte: a kormánypárt nem vesz részt az eseményen. Így az ülés határozatképtelenség miatt elmarad és csak a napirend előtti felszólalásokra lesz lehetőség.

Kunhalmi Ágnes úgy látja, a rendkívüli ülésen a pártok alternatívát tudnak mutatni a bizonytalanoknak, valamint saját választóinak, s mindenkinek, aki nem ért egyet a kata-törvény megváltoztatásával, vagy a rezsiárak emelésével. Azt ugyanakkor a szocialista politikus elismerte, az ellenzéki oldalon nem kergetnek hiú ábrándokat, miszerint majd ez az ülésnap változtatja meg a viszonyokat, azonban így legalább elhangozhatnak a nyilvánosságban az ellenzék üzenetei. Hasonlóan látja a helyzetet a Momentum országgyűlési képviselője. Hajnal Miklós a Népszavának jelezte, mindez nem jelenti azt, hogy ne kellene az ellenzéki pártoknak jóval többet tennie, ám a politikai munka eme kis szeletét sem lehet elbliccelni. – Nyilván a Parlamenten kívül is van élet – most leginkább ott volt aktivitás az elmúlt hetekben – ám a Momentum részéről mi azt gondoljuk, ezekkel az eszközökkel párhuzamosan kell élni – fogalmazott. A pártban egyébként úgy vélekednek, építi a kormányzóképességükről alkotott képet, ha élnek a parlamenti eszközökkel, s ezzel megmutathatják szakmai felkészültségüket is.

Hadházy Ákos független képviselő ugyanakkor pótcselekvésnek tartja a rendkívüli ülés összehívását, aminek szerinte nincsen semmi értelme – mint ahogy az egész parlamenti jelenlétnek sem. Hadházy egyenesen ártalmasnak nevezte a fejleményeket, mivel „segít eljátszani a Fidesznek, hogy Magyarországon demokrácia van és mindenki kezdeményezhet mindent”. Ez ellenzék tehetetlenségét is megmutatja, hiszen használták már ezeket az eszközöket és nem jöttek be. – Látszólag mondhatja azt az ellenzék, hogy majd rámutat arra, mennyire érzéketlenek a kormánypártok és mennyire nem fontos számukra a demokrácia, de ezt már tudjuk, nem újdonság – tette hozzá.

A Méltányosság Politikaelemző Központ munkatársa, Rajnai Gergely lapunknak elismerte, az elmúlt éveket figyelembe véve valóban nem tűnik különösebben hatékony eszköznek egy rendkívüli ülés. Azonban – folytatta a szakértő – az ellenzéknek minden olyan lehetőséget ki kell használnia, hogy témáik bekerülhessenek a nyilvánosságba. Emellett demonstrálhatják az egységet is. – Nyilván nem ettől bukik a NER, ám főleg egy nyári időszakban, amikor nincsenek parlamenti ülések és általában kisebb a reakciós tere a politikai pártoknak, minden extra lehetőség hasznos, ahol lehet gyengíteni a kormányt – márpedig ezek olyan témák, melyek láthatóan érzékenyek a hatalom számára – fogalmazott Rajnai Gergely.