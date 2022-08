nepszava.hu;

Bayer Zsolt;Magyar Nemzet;CPAC;

2022-08-07 18:28:00

Bayer Zsolt ezúttal szarjankózott és gazemberezett egy jóízűt a kormánylapban

Ismét megvillantotta erkölcsi fölényét a keresztény-konzervatív újságírás kiemelkedő alakja.

Megint egy gyalázkodó tirádával jelentkezett a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa, természetesen a Magyar Nemzet néven megjelenő kormánypárti szövegközlő felület online kiadásán.

Bayer Zsolt haragját az váltotta ki, hogy az általa „baloldalinak” nevezett sajtó arról merészelt írni, lehet nem is volt teltház Orbán Viktor dallasi beszédén a CPAC nevű republikánus rendezvényen. „Fábián Tamás telexes »újságíró« egyik legkedvesebb elfoglaltsága, hogy a hátsómban loholva mindenképpen interjút akar tőlem, legyek akár békemeneten, a miniszterelnök évértékelőjén vagy Tusványoson. Ő velem akar beszélni. A minap kérdésére válaszolva (miszerint mi a bajom velük, miért nem állok velük szóba) azt mondtam neki, hogy velük egy baj van: az, hogy vannak. (...) És ezt a tételt éppen most bizonyították be ismét” - kezdte felütés gyanánt.

Ezt követően kifejtette, hogy a miniszterelnök beszédének eléggé komoly sikere és hatása volt, lett, három napig erről a beszédről szólt minden, a hazai és a világsajtó, a teremben lévők rezonáltak a kormányfői gondolatokra, ovációval fogadták és ovációval kísérték végig a beszédét.

„A lényeg, hogy a hazai baloldali sajtó ezt nem hagyhatta annyiban, hamar ki kellett valamit találniuk, hogy másfelé tereljék a közbeszédet” - lendült bele, megjegyezve, hogy a „feladatot” a Telex kapta, s Bakró Nagy Ferenc megírta, hogy Orbán Viktort Dallasban tulajdonképpen alig hallgatta valaki. „Ezt követően a teljes baloldali sajtó megtalálta új örömét, és kéjesen lubickoltak az új mondandóban: Orbánt nem hallgatta senki Dallasban. („Mint kutyák közé ha nyulfiat lökének, / Kaptak a beszéden a szilaj legények […]” mondhatnánk Arany Jánossal, már ha esetünkben szilaj legényekről lenne szó, és nem nyálas kis sz…rjankókról.)” - fogalmazott a keresztény-konzervatív újságírás etalonja, majd megkapta a magáét a Magyar Hang és a HVG is, mely szintén nem akart lemaradni a - ahogyan írja - „szopórollerről”. „Ha a tisztesség, a becsület egy kis szikrája is lenne ezekben a gazemberekben, már ők is rövidre zárhatták volna, ugyanis a miniszterelnök posztja előtt két nappal Orbán Balázs bemutatott két felvételt is”, melyek szerinte perdöntőek, s bemutatják, milyen teltház volt a beszéden.

- zárta sorait Bayer Zsolt.