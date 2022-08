Népszava;

Magyar Állami Operaház;

2022-08-08 19:28:00

Hatszázmillió forintot vonnak el az Operától, több tervezett előadás is elmarad

A törlés érinti a 2023-ra tervezett Primavera Fesztivál, TáncTrend és Pas De Quatre előadásait is.

Hatszázmillió forintos elvonásról értesítette a kormány a Magyar Állami Operaházat, ezért az intézmény több tervezett előadását is törli - jelent meg az intézmény Facebook-oldalán. A megtakarítási intézkedések nyomán az Opera a 2022-es évre összességében bő 1 milliárd, a 2023-as évre egyelőre 500 millió forint nagyságrendű elvonással számol. Ezen felül a dalszínházra az utóbbi időszakban további rendkívüli terhet rótt a közüzemi költségek növekedése, valamint a valutaárfolyam-mozgásoknak való kiszolgáltatottság – írták a közösségi oldalukon megerősítve a Népszavában júliusban megjelent válaszukat.

Az Eiffel Műhelyház Bánffy Miklós termébe meghirdetett felnőtt előadások elmaradnak. (Kivéve a KisHattyúk tava és a János vitézke című előadásokat, valamint a Makrancos királylány és a KisCsipke című produkciók bemutatóját, amelyek mindegyike a Bánffy Miklós teremben valósul meg. Megvalósul a (K)Eiffel Jancsi tematikus épülettúra,és a Lázár Ervin Program Dido & Aeneas és A csengő c. előadásai. is) Az elmaradó premiereket (Az ötödik pecsét, Artaban, Orfeusz & Euridiké, Tankréd & Klorinda) az Operaház három éven belül, egyik későbbi évadában pótolja. A János vitéz-premier két operaházi előadása előbemutató formájában valósul meg. A törlés érinti a 2023-ra tervezett Primavera Fesztivál, TáncTrend és Pas De Quatre előadásait is. Az október 1-jére meghirdetett Mahler VIII. szimfónia az Eiffel Műhelyházból az Operaházba kerül át. A Sztárest zongorával c. sorozatból elmarad Olga Peretyatko 2022. október 1-jére és Ferruccio Furlanetto 2023. július 9-ére meghirdetett operaházi estje. A megváltott jegyeket, bérleteket és bérlethányadokat a megvásárlás formájában az Opera visszafizeti – tették hozzá.