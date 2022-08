Úgy tűnik, Donald Trump súlyos bűncselekményt követett el, és megpróbált lehúzni feljegyzéseket a Fehér Ház vécéjében

nepszava.hu;

2022-08-09 10:48:00

A volt amerikai elnök azt is kifogásolta, hogy a széfjébe is belenéztek az FBI nyomozói.

Sötét napokat él meg nemzetünk. Gyönyörű otthonom, a floridai Palm Beachen található Mar-a-Lago jelenleg ostrom alatt áll, FBI-ügynökök nagy csoportja szállta meg - jelentette ki reakciójában a volt amerikai elnök.

Donald Trump azt követően adott ki közleményt, hogy nyomozók jelentek meg otthonában, ahol házkutatást tartottak.

Ilyesmi még soha nem történt meg az Egyesült Államok egy korábbi elnökével. Mindig is együttműködtünk az illetékes szervekkel, így az előre be nem jelentett házkutatás nem volt szükséges és helyénvaló” - fogalmazott. A történtek mögött a „radikális baloldal támadását” látja – panaszolta.

Közben igen érdekes fotók jelentek meg egy olyan könyvben, melyek Maggie Haberman, a New York Times újságírója jegyez. Ezek állítólag a Fehér Házban készültek azt követően, hogy Donald Trump használta a vécé öblítőjét. A vécécsészében található papírdarabokról nem lehet megállapítani, mi olvasható rajuk és azt sem, azokat valóban az elnök írta-e. Mint ahogy szintén kérdéses, tényleg a Fehér Házból származnak-e a felvételek és az sem, az elnök miért így akart volna megszabadulni feljegyzéseitől.

????FIRST on @axios: Trump’s telltale toilet … ⁦@maggieNYT⁩ obtained these photos ahead of the Oct. 4 publication of her book “Confidence Man”



Source tells her pic on the left shows a White House commode

Pic on the right is from a Trump overseas trip https://t.co/6opWty4kjd