Vas András;

iskolafelújítás;Babócsa;késés;diák;

2022-08-10 14:00:00

Mire elkészül az iskola, nem lesz diák, aki ott tanulna, de a tankerület úgy csinál, mintha minden rendben lenne

Eredetileg 2020-ra ígérték a babócsai oktatási intézmény felújítását, ám még ma is csak a munka szűk negyedénél tartanak. A félresiklott beruházás miatt egyre több gyereket iratnak be máshova. A tankerület úgy tesz, mintha minden rendben lenne.

– Olyan ez, mint Déva vára a Kőmíves Kelemenben, sohasem készül el – intett a barcsi buszra váró, középkorú férfi az iskola felé. – Megint leállt a munka, úgy hallottam, a vállalkozót nem fizette ki a tankerület, ezért nemhogy építene, de visszabont. Nézzék meg, még mindig egy torzó az egész, pedig már három éve itt piszmognak. Mondanám, hogy felújítják, de ennyi idő alatt gyufából is fel lehetett volna építeni…

Két hónapja jártunk utoljára a dél-somogyi településen, akkor ponyva borította az iskola kerítését, elrejtve a munkaterületet a kíváncsiskodók szeme elől, így érdemben nem lehetett megmondani, hol tart a felújítás. A rekonstrukció 2019 nyarán kezdődött el, nagy csinnadrattával, s azzal a hangzatos ígérettel, hogy 2020 őszén már visszatérhetnek a diákok a minden szempontból XXI. századi épületbe, amelyet 1,1 milliárd forintért újíttat fel a Kaposvári Tankerület.

A beruházást az APM Construct Kft. nyerte el, de már 2020 év elején látszott, esélye sincs befejeznie a munkát az előírt határidőre. Tavalyelőtt nyáron a cég a koronavírus-járvánnyal magyarázta a csúszást, s halasztást is kapott a tankerülettől. Ám hiába az új időpont, nem haladt a munkával. Így a megrendelő 2020 októberében felmondta a szerződést, majd az ügy a bíróságra került. Az új pályázatot tavaly tavasszal írták ki, az iskola torzója közben ázott-mállott, az építési költségek pedig elszálltak, így a kormány az áprilisi választások előtt újabb 734 milliót biztosított a felújítás befejezésére, vagyis a projekt időközben 66 százalékkal drágult. A tenderen a barcsi HM-Bau Kft. nyert, bruttó 1,21 milliárdért vállalva, hogy idén novemberre megtörténhet a műszaki átadás, Ez azt jelentette volna, hogy a gyerekek két és fél éves csúszással, 2023 januárjában visszatérhettek volna az iskolába. Ugyanis az alsósok osztálytermeit a hajdani gyógyszertárban, a felsősökét a plébánián alakították ki, s akárkit kérdeztünk, mindenki állította, egyik sem alkalmas oktatásra.

Ahogyan belátható időn belül az iskola sem lesz az: a falak ugyan állnak, tető helyett azonban valami kátránypapírféle próbál védeni az elemek ellen. Ráadásul egy helybéli szerint, nemhogy hamarost elkészülne a tető, a vállalkozó az elmúlt napokban éppenséggel kiszerelt vasrészeket a szerkezetből. Indoklásaként állítólag az hangzott el, hogy véletlenül rossz vasat szereltek be. De a héten eltűnt az egyik konténerbódé is az udvarról, ebből a helyiek le is vonták a következtetést: egyértelmű, a vállalkozás nem akar tovább dolgozni, levonul. A babócsaiak szerint azért, mert elszámolási vitája támadt a tankerülettel: a cég állította, elérte a 25 százalékos készültséget, s benyújtotta a számlákat, a tankerület a műszaki ellenőr vizsgálata alapján viszont csak 22 százalékosnak minősítette az állapotot, s nem fizetett.

– Azt hallani, hogy nehéz helyzetbe került a cég – mondta egy jobban értesült helybéli asszony. – És hogy a cégvezető nagyon összeveszett Stickel Péter tankerületi igazgatóval, még a megyére is elment, hogy fizessék ki.

Nem tudni, valóban így van-e, megkeresésünkre ugyanis a HM-Bau ügyvezetője, István András csak annyit válaszolt: miután folyamatban lévő beruházásról van szó, nem adhat érdemi információt. Annyit azonban elárult, hogy folyamatosan egyeztet a tankerülettel a fizetésről és a munka folytatásáról. Arra viszont nem reagált, valóban nehézségekkel küzd-e a vállalkozás.

Mivel már két hete állni látszik az építkezés, bizonyos, hogy a novemberi határidő sem tartható, gyors megegyezéssel és rohammunkával is a legjobb esetben is 2023 január végére, február elejére csúszik a műszaki átadás. Igaz, egy, a terepet ismerő szakértő szerint, ha nincs vita a felek között, akkor sem sikerült volna tartani az eredeti határidőt. Szerinte a legjobb esetben is a következő tanév végére lesz újra használható állapotban az iskola – már, ha legkésőbb szeptemberben folytatódik a munka.

Az ügyben megkerestük a tankerületet is. A következő kérdéseket tettük fel: Mi okozza az elszámolás vitát a kivitelező céggel? Mit tud tenni a tankerület, hogy folytatódjon a beruházás? Mikorra lehet kész az iskola, mikortól költözhetnek vissza a diákok? Nem érzi-e a tankerület vezetése, hogy felelősséggel tartozik a történtekért, hogy három és egynegyed év alatt a felújítás nemhogy nem fejeződött be, hanem még csak 25 százalékos készültségi szint körül áll?

A munkálatokhoz a tankerület közel 274 millió forint előleget biztosított – írták a válaszban. Mint fogalmaztak, a kivitelező jelezte a 25 százalékos készültségi szint elérését, ennek vizsgálata folyamatban van. A tankerületnek nincs olyan információja, hogy a kivitelező módosítani szeretné a szerződésben foglaltakat, így arra készülnek, hogy legkésőbb a 2022-23-as tanév második félévében a babócsai diákok a megszépült, modern iskolaépületben kezdik meg tanulmányaikat. Ennek elősegítésére a tankerület megkezdte a több, mint 100 millió forint értékű taneszközök beszerzését. Az iskolaépület megnyitásáig a tanulók továbbra is az oktatás-nevelés elvárásainak megfelelően kialakított, átalakított épületekben folytatják tanulmányaikat.

Az első osztályba már alig akad beiratkozó, jó, ha tízen voltak az idén. A gyerekszám drasztikusan csökken, az Európai Unió felé azonban 350-500 gyerekes, körzeti iskola a vállalás, vagyis a jövőben még ezzel is el kell majd számolni. Kérdés, lesz-e felelőse a beruházásnak, amellyel indulásakor a helyi kormánypárti képviselő, Szászfalvi László is nagyban kampányolt. Azóta viszont ritkán bukkan fel a településen – még az előző ciklusban a Jobbik országos listájáról mandátumot nyert barcsi honatya, Ander Balázs szólalt fel többször is a parlamentben az iskoláért, láthatóan hiába –, ahogyan a tankerület vezetőjét, Stickel Pétert sem nagyon látni errefelé a helyiek szerint.

Jáger Gábor polgármester – aki 2019-es megválasztásakor megörökölte a projektet, a kezdetekhez nem volt köze – ahogyan korábban, ezúttal is elhárította érdeklődésünket, mondván, az önkormányzatnak nincs semmi befolyása az iskolafelújításra, sőt, tájékoztatást se nagyon kapnak. A falu egyébként többszörösen is megszenvedi a több, mint három éve húzódó procedúrát: nem tudják elkezdeni a 130 milliós óvodarekonstrukciót, ugyanis nincs hová kiköltöztetni a kicsiket. Patikát sem tudtak nyitni, mert a gyógyszertár épületében az alsósok tanulnak éppen. Ki tudja, meddig.