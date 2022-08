Kovács Zoltán szerint technikai okok miatt állt le a Barátság kőolajvezeték, Magyarország is dolgozik a megoldáson

P. L.;

Kovács Zoltán;barátság;kőolajvezeték;leállás;orosz olaj;

2022-08-09 18:12:00

A magyar fél is azon dolgozik, hogy segíthessen a helyzet megoldásában - közölte az államtitkár.

Technikai hiba okozta a Barátság kőolajvezeték leállását - állította Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár a Twitteren.

⚠️The shutdown of the Druzhba oil pipeline is reportedly caused by a technical issue. The HU side is also working to intervene in order to resolve the situation and resume deliveries as soon as possible. Domestic supplies are guaranteed for several weeks from the available stocks