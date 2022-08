P. L.;

A változatosság kedvéért megint átterjedt állatról emberre egy vírus Kínában

A fertőzés lázat, fáradtságot, köhögést, étvágytalanságot és izomfájdalmakat okoz.

Ismét azonosítottak egy vírust Kínában, amely valószínűleg állatokról terjedt át az emberre. A LayV rövidítéssel ellátott, langja henipavírus nevű kórokozó miatt már több tucat megbetegedést jelentettek az országban. Lázat, fáradtságot, köhögést, étvágytalanságot és izomfájdalmakat okoz - írja a The Guardian.

Úgy tudni, magát a vírust már 2018 végén is kimutatták, de hivatalosan csak most azonosították. Most derült ki az is, hogy valószínűleg állatokról terjedt át az emberre, a tajvani egészségügyi hatóság jelenleg is figyelemmel kíséri a terjedést. A kutatók 262 cickány több mint negyedében megtalálták a LayV vírus RNS-ét, ami arra utal, hogy cickányoktól eredeztethető a kórokozó. Rajtuk kívül a vizsgált kecskék két százalékánál és a kutyák öt százalékánál is kimutatták.

Úgy tudni, mostanáig nincs halálos áldozata a LayV-nek, így a kutatók leszögezték, hogy pánikra sincs ok, az viszont egyelőre nem világos, hogy a vírus átterjedhet-e emberről emberre is.