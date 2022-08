P. L.;

2022-08-10 10:39:00

Heti vírus: 18 078 új fertőzött, meghalt 80 beteg

Jelenleg 1501 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt héten összesen 18 078 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 005 399 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 80 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 46 966 főre emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 1 908 907 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 49 526 főre nőtt. Jelenleg 1501 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban pedig 2099-en vannak - olvasható a kormányzati honlapon.

A beoltottak száma 6 414 563 fő, közülük 6 201 022 fő a második, 3 890 728 fő a harmadik, 324 187 fő már a negyedik oltását is felvette. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérik, egyben a megerősítő oltást is ajánlják azoknak, akik 4 hónapnál régebben kapták meg az előző oltásukat.

A kormányzati honlap megjegyzi, hogy fogyóban van a Moderna oltóanyag, az utolsó adagokat kezdték el felhasználni az oltópontokon és a háziorvosoknál. A Moderna elfogyása után Pfizer, Sinopharm és Janssen marad.