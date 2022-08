P. Szabó Dénes;

2022-08-13 06:15:00

Telekitangó és Pápa parki piknik: pezsgést hoznak a nyolckerbe a Külkörút programjai

Aki gyakran járja Budapestet, tudja jól, hogy minden városrésznek megvan a maga bája, hangulata, legyen az bármelyik kerületben is. Így van ez a józsefvárosi Népszínház negyeddel, melyet a Külkörút nevű projekt próbál augusztustól újra mozgásba hozni, és megmutatni annak kulturális és történeti értékeit. A három helyszínen, vagyis a Népszínház utcában, a II. János Pál pápa téren és a Teleki téren zajló közösségépítő programok segítenek abban, hogy a különböző korú, etnikumú és kulturális hátterű emberek közelebb kerüljenek egymáshoz.

A kezdeményezés a Budapest Tuning projekt keretében valósul meg, mely idén indult útjára a Budapest Brand nZrt. és Budapest Főváros Önkormányzata szervezésében, az­zal a céllal, hogy a város lakóival közösen pezsdítsék fel Budapestet. A felhívásra nyolcvanöt pályázat érkezett, a kiírás szerint különleges városélményt nyújtó kulturális programok, művészeti produkciók és kísérleti városi projektek megvalósításával lehetett jelentkezni.

Az egyik nyertes a Népszínház utcában és környékén megvalósuló Külkörút projekt lett, mely három elszánt jelentkező, Járadi Judit, a Kastner Kommunity kávézó és közösségi tér projektvezetője, Oltai Kata kurátor, művészettörténész és Kehrer Ádám, a Járókelő Közhasznú Egyesület vezetője, valamint két társa ötletéből született meg.

„Mivel a mi hármunk projektje földrajzilag is közel esett egymáshoz, ezért a kiírók azt ajánlották, működjünk együtt. Így lettünk mi a Népszínház tengely, amit később Külkörút névre változtattunk” – mondja Járadi Judit, hozzátéve, noha a három program elüt egymástól – az egyik zenei, a másik kulturális, a harmadik rekreációs –, azok mégis összekapcsolhatók.

Sokszínű nyolcker

„A Népszínház negyed az elmúlt időszakban nagy változáson ment át. A II. János Pál pápa térre, vagyis az egykori Köztársaság térre például gyerekként még elég zűrös volt kijárni. Voltak olyan osztálytársaim, akik már a Népszínház utca elején visszafordultak, mondván, menjünk inkább máshova játszani” – mondja Kehrer Ádám, a Járókelő Közhasznú Egyesület vezetője, aki a Népszínház negyedben született és nőtt fel. A projektvezető szerint azonban mindez már a múlté, hisz a VIII. kerület és azon belül a Népszínház negyed is kezdi meglelni identitását, hisz itt rengeteg közösségi kezdeményezés működik, többek közt az Auróra nevű klub vagy a Gólya szövetkezeti kocsma, amelyek fontos társadalmi célokat tűznek a zászlajukra.

„A kerületről sajnos máig masszív sztereotípiák élnek, amik sokszor előítéletté vaskosodnak” – mondja Oltai Kata művészettörténész, aki projektjében szintén azon dolgozik, hogy ezt megváltoztassa. Amikor 2015-ben helyet keresett a FERi nevű egykori feminista galériájának, a belváros helyett nem hiába esett a választása a Rákóczi tér környékére, itt nyitotta meg Konfekció nevű vintage boltját is. „Ennek a kerületnek remek lehetőségei vannak, hiszen már a múltja is sokszínű és mul­tietnikus. A közösség irányába tett változást viszont ne csak az ön­kormányzattól vagy a főpolgármestertől várjuk el, hanem kezdjük azt alulról szervezni” – mondja a szakember.

Járdafesztivál és közösségi piknik

A Külkörút három projektje közül izgalmasnak ígérkezik az október 8–9-én zajló NÉP-SZÍN-HÁZ Járdafesztivál, melyen zenés, kulturális és gasztronómiai programokban lehet részünk a Népszínház utca és a Kis József utca sarkán. „A célunk az, hogy kicsit megmozgassuk az utca emberét, amihez több alternatív, experimentális, kevéssé ismert együttest fogunk színpadra hívni” – mondja Kehrer Ádám, aki két barátjával, Széplaki Márk kulturális menedzserrel és Petrik Bence szerzői jogi ügyvéddel szervezi az eseményt. A fesztiválra emellett a környék éttermeit is be akarják vonni, valamint a Járókelő Közhasznú Egyesületet és más civil szervezeteket is meghívnak, hogy a társadalmilag fontos tevékenységüket is bemutassák a közönségnek.

A projekt másik helyszíne a II. János Pál pápa tér, ahol a Kastner Kommunity nevű kávézó és közösségi iroda egy rendhagyó pihenőhelyet szeretne kialakítani. „Ha jobban megnézzük, ennek a térnek elképesztően jó adottságai vannak, de a köztudatban úgy él, hogy hajléktalanok és kutyasétáltatók uralják, ezért az itt lakók kevésbé szeretnek vagy mernek idejárni. Mi változtatni szeretnénk ezen” – mondja Járadi Judit. Az egyik ilyen program az úgynevezett Pápa park piknik pont, melynek lényege, hogy október 8-ig a Kastner Kommunity kávézójában (II. János Pál pápa tér 8.) ingyenesen, de kaució ellenében piknikeszközök vehetők fel, úgymint faasztalka és air sofa (levegővel felfújható kanapé), melyekkel a tér burkolt fateraszán akár egy home office környezetet is varázsolhatunk, miközben a Park Coworking Program keretében egy DJ szolgáltat nekünk élő zenét. A piknikpont másik programja a „Babás chill klasszikusan”, melynek keretében nyolcadik kerületi zenészek játszanak a helyszínen csecsemőknek és szüleiknek különféle lassú, relaxációs komolyzenét – többek közt Bach, Haydn, Mozart, Debussy és Händel műveit.

Oltai Kata TELEKITANGÓ projektje már társadalmi szinten közelít a kerülethez, pontosabban a Teleki tér történetéhez. „Ez a tér Budapest egyik legösszetettebb történetű helyszíne, mely etnikai és kulturális értelemben is sokszínű” – mondja a művészettörténész, aki projektjében arra törekszik, hogy minél jobban bemutassa a Teleki tér multietnikus történetét és jelenét, ahol zsidó, sváb, tót és roma közösség is él. Az október 7. és 9. között zajló eseményen a szervezők a hely egykori pezsgő, multikulturális vásártér jellegét is megidézik egy bolhapiaccal, az úgynevezett „Teleki tangóval” – a régi időkben az árusok ugyanis úgy táncolták körbe a potenciális vevői­ket, mintha tangóznának. Emellett egy köztéri és egy beltéri kiállítás, valamint városi séták, közösségi kutatás, helytörténeti mélyfúrások segíteni abban, hogy jobban megismerjük a tér és környékének múltját, legyen szó annak egyik oldalán működő lakászsinagógáról vagy André Kertész édesanyjának kávéméréséről.