Gulyás Erika;

nyugdíjasok;infláció;rezsiemelés;egézségügy;

2022-08-11 13:00:00

Sok idős magyar egészsége rámegy a rezsiemelésre, van, aki nyugdíj érkezése előtt már nem szed gyógyszert

Már majdnem öt százalékos nyugdíjemeléssel adós az Orbán-kormány az időseknek, akiket hatványozottan sújt az élelmiszerek drágulása.

Az elszabadult infláció, az élelmiszerek, különösen az alapvető élelmiszerek drágulása a nyugdíjas társadalom nagyobb részében az életminőség súlyos romlását eredményezi – jelentette ki lapunknak a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának (Nyuszet) soros elnöke.

Hegyesiné Orsós Éva tagszervezeteiktől érkező beszámolók alapján

Ha tovább emelkedik az infláció és nőnek a rezsiköltségek, az ő egészségük biztosan romlik, sokan szenvednek el egészségkárosodást, sőt úgy látja, nem túlzás kijelenteni, hogy sokan indokolatlanul korán halnak majd meg.

Az elmúlt húsz év legmagasabb nyugdíjas inflációs adatát közölte a héten a KSH. A nyugdíjas fogyasztói kosár alapján számított drágulás júliusban az egy évvel korábbi állapothoz képest 13,8 százalékos volt, mindössze egy tized százalékkal magasabb az általános inflációs adatnál. Ugyanakkor már a hivatalos statisztikában is 27 százalékos élelmiszerár drágulást mértek, a lakosság pedig ennél is magasabbnak érzi az árak emelkedését. Mivel az alacsony nyugdíjjal rendelkezők többnyire alapvető élelmiszereket vásárolnak, a társadalomnak ez a csoportja legalább 35 százalékos drágulást érzékel, sőt, Katona Tamás közgazdász ennél is magasabb értékekkel számol. A KSH volt elnöke szerint júliusban 37 százalékon volt, ma pedig már 40-45 százaléknál jár a tej, kenyér és még néhány alaptermék árának emelkedése.

Az eltérés oka, hogy a statisztikai hivatal mindig a két évvel korábbi fogyasztási szokásokat rögzítő nyugdíjas fogyasztói kosár alapján számolja a vásárlóérték romlását. A Szegedi Egyetem professzora arra emlékeztet, hogy

A koronavírus-járvány berobbanásával kezdődő, mögöttünk lévő két esztendő semmilyen tekintetben nem nevezhető átlagosnak, pedig a KSH épp ebben az időszakban tavaly év közben változtatott a gyorsan változó hatásoktól megtisztított maginfláció számítási módszerén is, de nem sikerült fékezni a drágulást.

Hegyesiné Orsós Éva azt tapasztalja, az idősek még nem tudtak megoldásokat találni a váratlan nehézségekre, egyelőre inkább pánikot tapasztal a nyugdíjas társadalom átlag alatti jövedelemmel rendelkező részében, amit tetéznek az üzemanyag-, sőt már a cukorhiányról szóló hírek is. Katona Tamás szerint a rettenetesen magas infláció mellett megjelenő hiány törvényszerűen alakul ki mindenhol, ahol „összekeverik a piacgazdaságot és a diktatúrát”. Azon pedig csak valamilyen szociális csomaggal lehetne változtatni, hogy a 160 960 forintos átlagnyugdíj alatti bevétellel rendelkezőknek a rezsi kifizetése és a minimális élelem megvásárlása mellett másra is maradjon pénze. Mivel azonban az átlagot felfele húzza az egyre több magas, akár milliós havi járandóságot szerző volt vezető ellátása, valójában azzal az értékkel érdemes számolni, aminél ugyanannyian kapnak kevesebb, mint ahányan több nyugdíjat. Ez a medián összeg pedig már csak 140 ezer forint, ezt kell beosztani a többségnek mindenre.

Ha a legfontosabb élelmiszerek 40, néhány tételnél 60 százaléknál járó inflációját vagy a 13,8 százalékos nyugdíjas inflációt vetjük össze azzal a 8,9 százalékos nyugdíjemeléssel, amit eddig kaptak 2022-ben az idős emberek, nem kell magyarázat, miért sürgetnek a nyugdíjas szervezetek és szakértők is azonnali további emelést. Farkas András, a nyugdíjguru például az ATV Híradójának úgy nyilatkozott, „a békeidőre kitalált nyugdíjemelési módszer nem működik ebben a háborús veszélyhelyzetben, annyira gyors az infláció, hogy sűrűbben kell követni a nyugdíjak vásárlóértékének az igazítását.” A szakértő szerint ezért azonnal, már szeptembertől oda kellene adni az időseknek azt a 4,9 százalékos különbözetet, amivel kisebb volt az inflációnál az eddigi nyugdíjemelés. Ha csak a novemberben megszokott korrekció idején kapnak kiegészítést, legalább egymillió ember mindennapjai válnak kilátástalanná a következő hónapokban.