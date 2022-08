Králik Emese;

gabona;gabonaexport;NÉBIH;Agrárminisztérium;elővásárlási jog;

2022-08-12 12:53:00

Az aratás véget ért, az Orbán-kormány most keményen betart a gazdáknak

A gabonakivitel bejelentési kötelezettségének a kezdeti időszakában pár nap alatt megkapták az exportengedélyt a kereskedők. Most ki kell várniuk a 30 napot, ami tetemes pluszköltséggel is járhat.

Vége az aratásnak, a termelők, ha tehetnék, vinnék külföldre az itthon lekötetlen gabonát, de a lapunkhoz eljuttatott információk alapján olykor hetekig parkoltatják a nagykereskedők az árujukat.

Az ok a kiviteli engedély hiánya. A gabonakiviteli szándékot ugyan március óta kötelező bejelenteni, de ez eddig nem fékezte, hogy a terményfelesleg zavartalanul áramoljon külföldre. Az Ukrajnában dúló háborúra hivatkozva az Orbán-kormány még március elején rendeletben hirdette ki, hogy - többszöri határidőmódosítás után - most már határozatlan ideig minden, Magyarország területéről külföldre kivinni kívánt búza-, rozs-, árpa-, zab-, kukorica-, szójabab- és napraforgószállítmányt előzetesen be kell jelenteni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih). A kormányrendelet szerint a szándék bejelentéstől számított 30. nap végéig kell elbírálni, pontosabban addig kell nyilatkozni arról, hogy az állam él-e az elővásárlási/vételi jogával. Ebben a minisztérium dönt, az értesíti a Nébihet, és onnan kap piros, vagy zöld jelzést a kereskedő.

Szerencsére ennél azért gyorsabban mentek a dolgok - tudtuk meg Csősz Tibortól, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) tanácsosától. Az engedélyezés adminisztrációs folyamata a bevezetés után hosszú ideig nagyjából 4-6 napon belül lezajlott. A tagszervezeteink azonban újabban arról panaszkodnak, hogy körülbelül július eleje óta egyáltalán nem érkezik válasz a Nébih-től - említette a tanácsos. A rendelet bevezetésekor a MOSZ kifogásolta, hogy ez nem termelőbarát szabályozás, hiszen pluszköltségek merülhetnek fel a 30 nap alatt. Erre a válasz az volt, hogy ezt állniuk kell a piaci szereplőknek. A termelők, a termények gazdái tanácstalanok, még a 30. nap eltelte után is óvatosak az exporttal, mert súlyos, a gabona nettó értékének negyven százalékára rúgó bírságot kockáztatnak, ha hibát vétenek. A másik oldalt, a minisztériumot semmi nem köti közbenső nyilatkozatra, a kormányrendelet úgy fogalmaz, hogy a gabona kiszállítása akkor kezdhető meg, ha az állam a bejelentés napjától számított harmincadik nap végéig nem tett nyilatkozatot.

Bár a rendeletet maga a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is kiviteli korlátozásnak nevezte egy márciusi közleményében, tiltásról eddig nincs szó, legfeljebb időhúzásról.

Érdeklődésünkre az agrártárca még májusban akkor azt írta, a rendelkezés bevezetése óta összesen mintegy 3 millió tonna termény exportját jelentették be, s mivel körülbelül ennyi volt korábbi évek azonos intervallumában külföldre került gabona is, így nem volt indokolt az elővásárlási/vételi jog gyakorlása. A napokban ismét érdeklődtünk a kiviteli adatokról, ám meglepő módon csak a májusi adatokat ismételték meg, mondván frissebbek nekik sincsenek. Megerősítették azt is, hogy eddig nem éltek az elővásárlási/vételi jogukkal. Arra a kérdésünkre azonban nem kaptunk választ, hogy ha letelik a 30 nap, és érintett nem kap választ, mi a teendő, illetve kivihető-e a termék külföldre a büntetés kockázata nélkül.

Az orosz-ukrán háború, illetve az ukrán gabonakivitel ellehetetlenülése az egekbe lökte a kenyérnekvaló árát. Nagy István agrárminiszter Tusványoson egy fórumon azt mondta, abban az időben volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 55 ezer tonna gabonát vásároltak fel a nagykereskedők, és ha szabad utat engednek a kivitelnek már nem volna Magyarországon gabona, de a folyamatot sikerült megállítani a bejelentési kötelezettséggel. Igaz, emiatt kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság.

Közben beköszöntött egy olyan aszályos időszak, melyre évtizedek óta nem volt példa hazánkban. A nyári aratás véget ért, a hozamok igen gyengék lettek, őszi búzából 3,9 millió tonnát takarítottak be. Mintegy 2 millió tonnára van egy évben szükség a hazai igények kielégítésére, élelmezésre tehát elegendő lesz a megtermett mennyiség. A kereskedelmi, takarmányozási célra viszont fél-egymillió tonnával kevesebb jut a korábbi évekhez képest. A kormány feltehetőleg a „melyik ujjamat harapjam” dilemmával küzd. Egyrészt elsődleges a hazai ellátás biztonsága, másrészt a gabonafélék fontos, devizabevételt hozó exportcikkek.

Arról a Népszava is beszámolt, hogy a kukorica exportja például egy év alatt megfeleződött, a 2020-2021-es gazdasági évben még 3 millió 840 ezer tonna volt a kivitel, ez egy év múlva nem érte el a 2 millió tonnát. Az idei számokkal kapcsolatban az amúgy sem degeszre tömött büdzséről a Központi Statisztikai Hivatalnak májusig van pontos adata. Ebből az látszik, hogy legyen bármilyen is a pénzügyi környezet, az agráriumnak egyáltalán nem kell szégyenkeznie: az élelmiszer-kereskedelem 1,127 milliárd euró aktívummal zárta az első öt hónapot, amelyből 659 millió euró a gabonakereskedelemből származott.